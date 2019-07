Bonomi le presentó la renuncia a Vázquez tres veces y la última fue tras la fuga de Morabito

Tras la fuga de la ex Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a poner su cargo a disposición del presidente Tabaré Vázquez.

Fue la tercera vez que hizo eso en este período de gobierno, pero Vázquez lo respaldó en todas las oportunidades, admitió el ministro en una entrevista a Búsqueda. El jerarca sostuvo que está en el “ojo de la tormenta” desde que asumió en 2010, pero continúa al frente de la cartera “porque el proceso que se ha hecho en la Policía la ha transformado totalmente y esa transformación necesita continuidad”. “Creo que el que venga para seguir este proceso la va a tener más fácil, porque el proceso de cambio está muy avanzado. En determinado momento tuvimos una resistencia interna muy fuerte y se sumaba a la resistencia externa. En este momento puede haber resistencia, pero no es la misma que teníamos”, agregó.

Bonomi también sostuvo que su asesor, Gustavo Leal –que ha sido elegido por el candidato frenteamplista Daniel Martínez como vocero en temas de seguridad- es un “buen candidato” para sucederlo. “Ha trabajado muy bien en su función”, destacó.

El ministro también cuestionó la forma en que Martínez eligió su fórmula: “no manejó bien la elección de la vicepresidenta [Graciela Villar]; no me refiero al nombre final, el nombre está dentro de lo esperado, me refiero al proceso. Cuando Mujica fue el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente que resultó se manejó en términos mucho más acotados y en un mes. No se trataba de que fuera rápido, sino de hacerlo bien, porque no siempre hacerlo rápido es una virtud. No se trataba de apurarse, se trataba de darle ciertas garantías y de reserva a la cosa”.

Además, también cuestionó algunos comentarios de Villar, comparando al candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos con el presidente brasileño Jair Bolsonaro: “No sé si tiene puntos en común con la izquierda, lo que creo que la descalificación fácil no es correcta. No es correcto compararlo con Bolsonaro y con otras figuras de la derecha internacional. Creo que no es correcto”. Según mencionó, Manini Ríos podría ser un eventual aliado del oficialismo si Martínez gana las elecciones sin mayoría.