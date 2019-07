Daniel Martínez se reunió esta mañana con Guillermo Chifflet

La decisión no parece librada al azar: el primer dirigente político que visita Daniel Martínez como candidato del Frente Amplio es el referente socialista, Guillermo Chifflet. El ex intendente concurrió esta mañana al residencial de ancianos en el que se encuentra el ex diputado frenteamplista, de 92 años.

Luego de esta reunión, Martínez siguió con las reuniones que tenía previstas para la jornada: estuvo al mediodía con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez; en la tarde estará con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en la sede de la calle Colonia, y luego con el ex presidente José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro.

En el libro “Daniel Martínez, la carrera del ingeniero” del periodista Antonio Ladra, se menciona la admiración que tiene Martínez por Chifflet, que integró el Tribunal de Conducta Política del FA y que es considerado una “autoridad moral” por muchos dirigentes del oficialismo, sobre todo después de su renuncia a la banca en Diputados debido a su rechazo al envío de tropas militares uruguayas al exterior.

El libro de Ladra suma además otro dato: Martínez y Luis Lacalle Pou coinciden cada 15 de setiembre en el cumpleaños de Chifflet, con quien el presidenciable blanco forjó una amistad en la Cámara de Diputados.