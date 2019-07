Manini Ríos aceptaría ser ministro de Defensa de un gobierno de coalición “si coincide con las soluciones de Cabildo Abierto”

“Ser un ministro pintado no me interesa. Participaría si yo creo que en su conjunto pueda llevar a soluciones de las cuales yo estoy de acuerdo”, dijo el candidato a la presidencia Guido Manini Ríos en una entrevista con Búsqueda, respecto a la posibilidad de ser ministro de Defensa de un eventual gobierno de oposición.

Antes, al ser consultado sobre si ocuparía ese cargo en un eventual gobierno del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, respondió: “primero pensamos ser nosotros los que vamos a estar en el Poder Ejecutivo. Participaremos de un gobierno solo si coincide con las grandes soluciones que promueve Cabildo Abierto, si no no tengo ningún interés de participar en ningún gobierno de coalición sea con quien sea el presidente”.

Finalmente, admitió que “participaría de un gobierno en el cual tenga coincidencias programáticas esenciales”. No obstante, dejó en claro que “no es momento de hablar de ningún tipo de coalición” y que “de acá a octubre” no se van a atar a “ningún otro proyecto”. “La prueba es que uno de los supuestos pilares de esa coalición no ha escatimado esfuerzos en atacarnos en estos días”, dijo, en referencia al candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi.