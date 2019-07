Entrevistado por un periodístico televisivo, el senador Pedro Bordaberry cuestionó duramente a Julio María Sanguinetti por haber vetado su candidatura por el Partido Colorado en las próximas elecciones legislativas. Si bien Ernesto Talvi también le bajó el pulgar, los principales ataques del legislador fueron para el dos veces ex presidente: “Me cortó el brazo; me dolió mucho, eso no se hace”, espetó. Allegados al ex líder de Vamos Uruguay dijeron “entender” el enojo de Bordaberry, aunque reconocieron que “es preferible que le pase eso a que se presente al Senado, no gane, y se tenga que cortar las pelotas”.

Ayer, luego de que los medios de prensa replicaran las declaraciones de Bordaberry, Sanguinetti salió a responderle. “A mí me arrancaron el brazo derecho y también me dolió, pero no me quejé”, declaró. El líder de Batllistas estaba haciendo referencia a la salida al ruedo político del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, que, según todos los analistas, hizo que los votos del ala derecha del Partido Colorado se fueran a Cabildo Abierto, algo que explica el triunfo de Talvi en la interna. “El resultado de fines de junio fue duro para mí. Me amputaron el pachequismo, que me acompañó toda mi vida, pero son cosas de la política”. Sanguinetti aprovechó para referirse a su futuro político. “La verdad es que sin ese brazo derecho me siento como un discapacitado, pero bueno, a mi edad, estaba preparado para eso”.