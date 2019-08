¿El aniversario de la Cruzada Libertadora es feriado en el más allá?

No, acá no hay feriados, porque la gente está todo el día al pedo y no los necesita.

¿Pero se celebra de alguna manera?

Siempre nos juntamos con los Treinta y Tres Orientales para comer una asado. Hasta hace unos años lo invitábamos a Juan Manuel Blanes para que pintara un cuadro, pero el tipo se cansó y empezó a sacarnos fotos con el celular, así que no lo invitamos más, porque eso lo podemos hacer nosotros.

¿Se sacan selfies?

Exacto. Es difícil porque siempre queda uno afuera, pero la verdad es que con los cuadros de Blanes pasaba lo mismo.

¿A qué se dedican el resto del año los Treinta y Tres Orientales?

Lo más divertido que podemos hacer acá es darle una mano a Caronte con los cruces del río Aqueronte, porque tenemos experiencia en el tema. Por suerte se muere cada vez más gente, si no nos aburriríamos mucho.