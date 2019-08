Apuntes de campaña del 12 de agosto: Lacalle Pou y Talvi van perfilando sus diferencias

(Hoy es 12 de agosto. Faltan 76 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Luis Lacalle Pou no tiene, por supuesto, la menor intención de abstenerse en la disputa por votantes decisivos. Pero su prioridad no es realizar gestos hacia el centro, como ha hecho el frenteamplista Daniel Martínez, ni desvincularse de dirigentes políticos identificados como derechistas, como ha hecho el colorado Ernesto Talvi. El candidato nacionalista enfatiza sus coincidencias sobre “cosas prácticas” con los partidos Colorado (PC), Independiente, De la Gente y Cabildo Abierto, y apunta a perfilarse como alguien que asume desde ya las responsabilidades del gobierno, que empieza por no generar conflictos con sus eventuales socios. En esas líneas, combinadas con críticas al gobierno del Frente Amplio (FA), se ubicó su discurso en la convención del Partido Nacional (PN), que formalizó el sábado la proclamación de la fórmula integrada por Lacalle Pou y Beatriz Argimón, y aprobó el programa común elaborado por los sectores nacionalistas.

Se esboza una posible frontera entre Lacalle Pou y Talvi: el nacionalista enfatiza su pertenencia a la oposición, no muestra interés en eventuales posibilidades de diálogo con el FA, y apuesta de antemano a una futura alianza que incluya a CA. Si se planteara “por la negativa”, serían cuestionamientos al colorado, por mostrar una apertura mayor ante el oficialismo, y una menor ante algunos opositores como CA y Juan Sartori. La cuestión es cuál de los dos talantes resultará más atractivo.

Está claro, de todos modos, que no será esa variable la única determinante para el reparto de votos entre el PN y el PC, ya sea entre quienes ya tienen definido que votarán contra el FA o entre aquellos que todavía no saben si apoyarán al oficialismo o a la oposición.

A muchos de los primeros seguramente les agradarán las declaraciones de Ana Inés Zerbino, señalada recientemente por Talvi como su referente en materia económica. La cuestión es ver cómo le caerán a los segundos, porque Zerbino se mostró partidaria de “un Estado mucho más austero y mucho más magro”, afirmó que representantes de las cámaras empresariales deben participar en la estimación de cómo conviene manejar el gasto público, y abogó por un BPS que asigne jubilaciones mediante cálculos similares a los que realizan las AFAP, con resultados en gran medida imprevisibles, y en general se definió como una creyente en la apertura de mercados y la iniciativa privada, acotando que el “espacio para el Estado de bienestar” es apenas “atender la protección social de las personas más desfavorecidas”. También opinó que Jair Bolsonaro y Mauricio Macri han llevado a cabo necesarios ordenamientos de la economía, y que en Argentina se han hecho las cosas “medianamente bien”.

Sea como fuere, tanto Lacalle Pou como Talvi pueden contar desde ya, si llegan a un balotaje, con el apoyo del PI, ya que Pablo Mieres adelantó ayer que ese partido no va a votar en una segunda vuelta al FA, y afirmó que Martínez está “parado en el aire, sin sustento”. Dónde está parado Mieres queda mucho más claro.

Hasta mañana.