El presidente Tabaré Vázquez anunció que tiene un “nódulo pulmonar derecho” con apariencia maligna

El presidente Tabaré Vázquez informó en una conferencia de prensa que en un estudio tomográfico de rutina se le encontró “un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno”.

Este hallazgo, “obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios” en el correr de esta semana, “que requerirán uno o dos días de internación, a lo sumo”, agregó el mandatario. Con esos estudios se va a elaborar un “diagnóstico definitivo”, un “pronóstico” y se conocerán “los eventuales tratamiento que quizás me tenga que hacer”.

El presidente aseguró que tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos se los va a realizar en Uruguay. “Tenemos un cuerpo médico de excelencia, con tecnología de primera, avanzada, e instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta”, destacó.

“Tengo que agregar que yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación”, agregó el presidente, que enviudó el 30 de julio, antes de señalar que se trató de “un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todo ciudadano se haga”.

Por último, el presidente indicó que de ahora en más la información sobre el diagnóstico, el pronóstico y los pasos a seguir va a ser brindada por su médico personal, Mario Zelarayan.

Tras el anuncio de Vázquez, la diaria se comunicó con Zelarayan. El médico personal de Vázquez dijo que “es muy importante” consignar que la detección se hizo “en los análisis preventivos que se hace anualmente”. “En principio y por ser un diagnóstico en fase temprana somos muy optimistas”, agregó.

Además, Zelarayan indicó que está conversando a nivel nacional e internacional “con otros especialistas” y que está “muy firme en el conocimiento de las cosas que se pueden hacer” y “contestes a que cualquiera sea la terapia, se puede hacer acá en Uruguay en perfectas condiciones”.

“Estamos acelerando todos los pasos para que tengamos rápidamente un diagnóstico positivo y certero”, añadió antes de señalar que Tabaré “se siente muy bien” y que esto “no le va alterar cumplir sus funciones”. “Somos muy optimistas”, concluyó.

Las reacciones

Después de que el presidente hiciera el anuncio varios políticos se pronunciaron a través de Twitter:

Codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero ¡Fuerza Tabaré! #FuerzaPresidente pic.twitter.com/XYdEjzHx9r — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 20 de agosto de 2019

En esta cerca del Presidente.

En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 20 de agosto de 2019

El Dr. Tabaré Vázquez es un ejemplo de superación. Esta no será la excepción. Fuerza Presidente. Le deseamos lo mejor. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) 20 de agosto de 2019

Toda la fuerza al compañero Tabare ante esta situación dificil de salud

Arriba — Oscar Andrade (@Oandradelallana) 20 de agosto de 2019

Fuerza Presidente! Contás con todo nuestro cariño y apoyo. — Graciela Villar (@GVillar_uy) 20 de agosto de 2019

Toda nuestra solidaridad y mi saludo y mejores deseos al Presidente Tabaré Vázquez. Un abrazo cálido — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) 20 de agosto de 2019

Toda mi solidaridad y mis rezos con el Presidente de la Republica Dr Tabare Vazquez — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) 20 de agosto de 2019

Toda la fuerza al Presidente Vázquez en este momento. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 20 de agosto de 2019

Lamentamos la noticia que el Presidente Vázquez hizo pública recientemente y esperamos de corazón que su salud se restablezca muy pronto. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) 20 de agosto de 2019

En declaraciones a Subrayado, el ex presidente José Mujica dijo que "la procesión va por dentro", y que "por razones de edad” su “actividad social más frecuente es concurrir a despedir gente”. “En 15 días fui tres veces a despedir compañeros, es la rueda de la vida”, añadió. Por último, en referencia a Vázquez, dijo: “Esperamos que tenga un poco de suerte".

Por su parte, el ex presidente Julio María Sanguinetti dijo al mismo medio: "Todos le deseamos fervorosamente la mejor suerte. Que la ciencia, en la que él cree, le ayude del mejor modo”. “Tenemos un sentimiento de profunda solidaridad y de amistad", añadió. Sanguinetti contó que hace pocos días llamó a Vázquez tras el fallecimiento de la esposa del presidente, María Auxiliadora Delgado, el 31 de julio. "Lo llamé para hablar un poco sobre lo que significaba tener la casa más sola, charlamos fraternalmente", dijo.