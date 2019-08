El martes se difundió ampliamente en medios de comunicación y redes sociales un video que muestra un cruce entre Juan Sartori y Jorge Larrañaga. En las imágenes, el primero le ofrece la mano al segundo, pero este no le devuelve el saludo y, por el contrario, lo mira fijamente con cara de pocos amigos. Según un experto en semiótica y psicología, estas imágenes “dejan en evidencia un trasfondo homoerótico subyacente en la relación entre los dos dirigentes”. “Hay una dialéctica de acercamientos y alejamientos muy parecida a un juego de seducción, que no necesariamente implica que estas dinámicas de atracción-rechazo terminen conduciendo a un encuentro físico, pero es innegable que el lenguaje corporal de Sartori y Larrañaga indica que estamos ante un típico caso de tensión sexual no resuelta entre dos varones cis”.

Pocos días después de este cruce, Sartori protagonizó uno similar con otro dirigente de Alianza Nacional, el diputado Pablo Iturralde. El ex precandidato presidencial quiso abrazar al legislador, pero este lo rechazó y se limitó a darle la mano. “Aquí vemos una tensión sexual similar, aunque en este caso hubo un contacto físico. Esto es una muestra de madurez por parte de los dos varones cis, que, a pesar de sentirse obviamente incómodos por la situación, se animan a tocarse. Contrariamente a lo que se podría prever, esto no los acerca a la posibilidad de tener un encuentro sexual, sino que los aleja. En el caso de Larrañaga, la cosa no es tan clara”, declaró el experto consultado.