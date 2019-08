Guido Manini Ríos respondió a los comentarios de Julio María Sanguinetti sobre el voto a Cabildo Abierto

En un acto con dirigentes del Partido Colorado (PC) en Casa de Galicia, Julio María Sanguinetti dijo que el voto a Cabildo Abierto (CA) en las elecciones de octubre es "un voto perdido". El ex presidente argumentó que el líder y candidato presidencial de CA, Guido Manini Ríos, "no va a hacer acuerdos", lo que interpreta como una "renuncia al diálogo" y "al mecanismo para ayudar a la gente".

Además, Sanguinetti consideró que "Alguien que se presenta en la elección y dice 'yo no voy a integrar al gobierno', le está dando un mensaje a la gente". Y agregó: "Sepan quienes lo van a votar que es un voto inútil, un voto perdido".

Las declaraciones de Sanguinetti se enmarcan en una serie de cruces entre el PC y Manini Ríos. Después de ser derrotado por Ernesto Talvi en las elecciones internas del PC, el ex presidente atribuyó a la aparición de CA la pérdida de una porción de sus votos. Más adelante, fue Talvi quien descartó hacer una alianza con Manini Ríos si éste no cambiaba algunas de sus posturas. Finalmente, fue el ex comandante en jefe del Ejército el que recurrió a redes sociales para descartar cualquier alianza posterior a las elecciones.

Manini Ríos volvió a recurrir a las redes para responder a las últimas declaraciones de Sanguinetti, y aprovechó la oportunidad para presentarse como una alternativa a la política tradicional, algo que es parte de su discurso de campaña: