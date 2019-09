Funcionarios de Aerolíneas Argentinas en Uruguay se declaran en conflicto

Los trabajadores de las empresas Aerolínas Argentinas – Austral de los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este se declararon en conflicto, luego de que se les anunciara que serán desvinculados de sus tareas el próximo 30 de setiembre, ya que dicho servicio pasará a ser otorgado por la empresa Global Airport Services S.A.

“Nos declaramos en Conflicto con las empresas Sofivial, Aerolineas Argentinas – Austral y Global Airport Services, quién nos ofrece condiciones de trabajo infra legales y la primera medida a tomar en forma inmediata es el total quite de colaboración en la atención de vuelos alternados y/o no regulares”, anunciaron los trabajadores, nucleados en la Unión de Funcionarios Aeroportuarios. “Nuestra intención es seguir apostando al diálogo pero al diálogo con voluntad real de corregir esta situación, que nosotros no deseamos y ni creamos y la llave la tiene Aerolineas Argentinas – Austral. De no encontrarse soluciones razonables, las medidas se irán incrementando en el correr de los días”, advierte el gremio en un comunicado.

El sindicato además asegura que se estableció una mesa de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero sin “avances concretos”, y que no se recibió el ajuste salarial correspondiente en julio de este año. ”Exigimos el compromiso del cobro de todos nuestros créditos laborales ya sea éste a través de la empresa para la cual prestamos nuestro servicio, Sofivial, o en su defecto a través de la empresa principal que ha contratado dicho servicio, o sea Aerolíneas Argentinas S.A., quién en definitiva termina siendo la responsable final del pago de dichos créditos”, culmina el comunicado.