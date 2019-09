Las bestias del reino: Monty Python celebra sus 50 años con un especial de radio que reúne fragmentos inéditos

Existen productos que no resisten el paso del tiempo: series de televisión o películas que nos causaron una buena impresión, ya sea porque éramos demasiado inocentes, porque la oferta era escasa o porque llegaron en un momento especial de nuestras vidas. Sin embargo, cuando volvemos a experimentar estas obras muchos años después descubrimos que la calidad escaseó, que teníamos un velo delante de los ojos; en el mejor de los casos, concluimos que no envejecieron tan bien.

Y después están los Monty Python.

El 5 de octubre de 1969, hace casi 50 años, la BBC emitía el primer episodio de la comedia de sketches Monty Python’s Flying Circus. Esa noche, un equipo soñado compuesto por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin y Terry Gilliam sacudió al incauto público británico con una sucesión de situaciones (algunas surrealistas, algunas jocosas, otras un poco incómodas) hiladas como solamente ellos sabían hacerlo.

Ese episodio incluía, por ejemplo, el sketch “El chiste más gracioso del mundo”. Un humorista escribía una broma tan graciosa que moría de la risa después de terminarla. Lo mismo ocurría con cualquier persona que leyera aquel papel maldito. El chiste acababa siendo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, con soldados que lo leían en voz alta en el campo de batalla después de haber sido traducido al alemán (con cada palabra por separado, para evitar más muertes).

En los 45 episodios emitidos hasta diciembre de 1974 hay decenas de momentos inolvidables, incluyendo el reclamo por el loro muerto, la canción de los leñadores o la entrevista con Karl Gambolputty de von Ausfern-schplenden-schlitter-crasscrenbon-fried-digger-dingle-dangle-dongle-dungle-burstein-von-knacker-thrasher-apple-banger-horowitz-ticolensic-grander-knotty-spelltinkle-grandlich-grumble-meyer-spelterwasser-kurstlich-himbleeisen-bahnwagen-gutenabend-bitte-ein-nürnburger-bratwustle-gerspurten-mitzweimache-luber-hundsfut-gumberaber-shönendanker-kalbsfleisch-mittler-aucher von Hautkopft of Ulm acerca de su famoso pariente compositor a quien preferiría no nombrar.

La vida después

Después de que el circo diera su última función, los Python encararon proyectos por separado o con parte del equipo, aunque volvieron a reunirse para filmar tres películas ineludibles: Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam y Terry Jones, 1975), Monty Python’s Life of Brian (Terry Jones, 1979) y Monty Python’s The Meaning of Life (Terry Jones, 1983).

La muerte de Graham Chapman en 1989 redujo las posibilidades de una reunión del sexteto, aunque no las eliminó por completo (sus supuestas cenizas los acompañaron en una presentación de 1998 en el Comedy Arts Festival de Estados Unidos. Y, más allá de que en ocasiones alguno declaró que era difícil que esas personalidades tan fuertes volvieran a subirse a un escenario, en julio de 2014 realizaron en Londres diez funciones de su espectáculo Monty Python Live (Mostly): One Down, Five to Go.

En el medio se editaron discos con sus mejores momentos, numerosas biografías, un libraco enorme con la transcripción de los 45 episodios (que no debería faltar en la biblioteca del buen pythoniano) y todo el merchandising que uno pueda imaginar.

Y aun así, la BBC acaba de editar cinco episodios de unos 15 minutos cada uno, con material inédito de estos señores del humor, bajo el título Monty Python at 50: The Self-Abasement Tapes. Hay una trampita: sólo se trata de episodios de audio.

Ya es conocida la importancia que por aquellos lares se le da al contenido radial, incluyendo programas de divulgación científica y series de ficción con una producción que supera el presupuesto de envíos televisivos de otras partes del mundo. El público está acostumbrado a esta clase de propuestas, y en esta ocasión son parte del festejo por el cincuentenario.

Michael Palin es quien conduce estas pastillas sonoras, que pueden ser escuchadas por el público uruguayo ya que están disponibles para los internautas de cualquier parte del mundo hasta el 4 de octubre, víspera de la fecha de cumpleaños.

Quienes ingresen al link (www.bbc.co.uk/programmes/m00081v9) que incluye la versión digital de esta nota o tengan un poco de maña googleando podrán escuchar fragmentos inéditos de varios momentos de la historia de los Monty Python en un cómodo orden cronológico.

Podremos disfrutar del sketch “Fat Ignorant Bastards” o escuchar cómo se publicitaba el Flying Circus en los años 60. Los sucesivos episodios desenterrarán fragmentos perdidos de las tres películas mencionadas más arriba, incluyendo a la madre de John Cleese pidiendo a la gente que vaya a ver Life of Brian (1979) al cine para que su hijo no tuviera que echarla de la casa.

De esa misma película se rescata una escena protagonizada por Otto, un radical sionista de Judea que usaba bigote hitleriano, que fue eliminada de la versión final porque no querían seguir ofendiendo a colectivos. La escena contiene varios sonidos de pedos.

Lo único necesario para disfrutar de esta hora y cuarto de nostalgia es una conexión de internet y conocimiento del idioma inglés, con eso alcanza para seguir disfrutando de las genialidades de este grupo de comediantes. Para el cierre, con audios de los ensayos del show de 2014, el final no podía ser otro que con la maravillosa canción “Always Look on the Bright Side of Life”. Y es que escuchándolos a ellos, mirar el lado positivo siempre es un poquito más sencillo.