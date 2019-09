Para entretenerse hoy y mañana: "Viví tango" en la IM, encuentro en el Museo Zorrilla y conferencias en Facultad de Arquitectura y de cultura digital

A la salud del tango

Esta semana el atrio de la Intendencia de Montevideo (18 de Julio 1360) está copado por el dos por cuatro, ya que el Departamento de Cultura organizó la exposición Viví tango –que se puede visitar en el horario de 10.00 a 19.00– para celebrar el décimo aniversario de la incorporación del género al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El montaje apunta al rescate y puesta en valor de materiales históricos por parte de colectivos y particulares, a la vez que procura aportar nuevas miradas y propone actividades educativas y conferencias, proyección de audiovisuales, clases de baile y de bandoneón, además de música en vivo.

Aparte de las colecciones de objetos, como portadas de discos y partituras, las imágenes antiguas, pinturas y fotografías, que seguirán expuestas hasta el viernes inclusive, el cronograma previsto para hoy indica que a las 17.00 comenzará la mesa redonda Tango y salud. Laura Echegoyen expondrá sobre “La danza del tango como mediador terapéutico en el abordaje psicomotriz de adultos con enfermedad de Parkinson”, Gerardo Pérez hablará sobre “La música del tango en la terapéutica de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis”, Anabella Conssoni se referirá a “Tangoterapia en adultos mayores con movilidad limitada”, mientras que Gonzalo Irigoyen contará sobre el proyecto “Voces del recuerdo, la música como mecanismo de revivir aquellas melodías que están en el recuerdo de pacientes con Alzheimer y demencias”.

Jaén y la verdad sobre ilustrar

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) invita a la conferencia inaugural del segundo semestre, que bajo el título “La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, dictará el ilustrador y diseñador gráfico Javier Jaén (Barcelona, 1983). El evento tendrá lugar el jueves a las 19.00 en el salón de actos Ernesto Che Guevara de la FADU. La carrera de Jaén se ha centrado en la ilustración de prensa, cubiertas para libros, comunicación cultural, publicidad y proyectos audiovisuales, pero también ha desarrollado una obra propia. Su trabajo está relacionado con un lenguaje simbólico y lúdico. Busca escenarios narrativos y estéticos en un contexto cercano, relacionado con la experiencia cotidiana, traduciendo conceptos abstractos en imágenes concretas. Jaén trabajó para medios como The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, Time, instituciones como Harvard University, National Geographic, Massachusetts Institute of Technology, Greenpeace, editoriales como Penguin Random House, y marcas como Camper y Louis Vuitton, entre muchos otros.

Arte, educación y medios digitales

Con una conferencia del experto español en cultura digital Antonio Rodríguez de las Heras y un panel de intercambio, Plan Ceibal presenta las experiencias en ese tópico, agrupadas como “Alteraciones: arte, educación y medios digitales”. La cita es hoy a las 18.00 en Espacio Idea (San José 1116, esquina Paraguay), donde se mostrarán algunas de las líneas que se vienen trabajando junto con artistas y educadores, por ejemplo en el programa Artistas en el Aula. A propósito, a las 17.30 se podrá visitar la exposición Artistas en el aula, con obras de Fernando Foglino y Federico Lagomarsino realizadas junto a niñas, niños y adolescentes de instituciones de la Administración Nacional de Educación Pública. Media hora más tarde comenzará el primer panel de intercambio, con la participación de Mariana Percovich, Gladys Marquisio y Martín Rebour. A las 19.00 Rodríguez de las Heras, que es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, se referirá a “Utopedia. Para salir del presente”. Su trabajo se ocupa de las nuevas formas de escritura que necesariamente tienen que surgir cuando el soporte es el digital y el espacio de lectura es la pantalla. La entrada es libre.

Gumita y los procesos creativos

Esta tarde habrá un encuentro en el marco de la exposición Surcos, caminos, recorridos, que con curaduría de Victoria Zabaleta podrá visitarse hasta el 26 de octubre en el Museo Zorrilla (José Luis Zorrilla de San Martín 96), a propósito de los procesos creativos de la coreógrafa alemana Pina Bausch y de la diseñadora uruguaya Guma Zorrilla. La actividad, que comenzará hoy a las 19.00, abordará la importancia de la conservación de los archivos de diseño de vestuario y tomará el caso de Guma Zorrilla (1919-2001). Estará a cargo de Magdalena Charlo y tendrá como invitados a Claudia Copetti y Marcelo de los Santos, encargados del depósito de vestuario de la Comedia Nacional. La charla es abierta a todo público hasta completar aforo.

Homenaje a Galeano

La Fundación Vivian Trías convoca al café-tertulia que en homenaje al escritor y periodista Eduardo Galeano (1940-2015) organiza para hoy a las 18.30 en el Café Brasilero (Ituzaingó 1447, esquina 25 de Mayo), un sitio particularmente querido por el autor de Las venas abiertas de América Latina. Además, la tertulia coincide con la fecha de su nacimiento. Participarán Raquel Diana y la “revista cultural villera” argentina con vocación latinoamericana La Garganta Poderosa, con la periodista Alejandra Casablanca como moderadora.