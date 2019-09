Talvi le respondió a Martínez que ninguna regla impide un debate entre tres candidatos y lo definió como “campeón del empleo público infinito”

La polémica entre los candidatos a la presidencia por el debate continúa. Esta tarde el colorado Ernesto Talvi le respondió al representante del oficialismo, también desde su cuenta de Twitter.

“Daniel, después del 2do viene el 3ero, lo que pide un debate de 3. ¿Que regla lo impide? Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos?”, escribió. También le planteó a Martínez que como “campeón del empleo público infinito” debería discutir con él sobre el tema.

Más temprano, Martínez había respondido a las críticas públicas de Talvi de la siguiente forma: “Estimado Ernesto Talvi, es raro que omitas la lógica determinada por el orden de las encuestas. Por ella acepté el debate con Lacalle. En esa misma línea imagino aceptará debatir contigo aunque ahora no sé, porque dice ser tu ‘socio’. En ese caso estarás bien representado”.

El lunes, Talvi había realizado una conferencia de prensa donde denunciaba una suerte de “proscripción” al Partido Colorado por dejarlo afuera del debate. “Se está flechando la cancha en favor de dos candidatos y se deja afuera de la foto a candidatos que estamos en alta estima de la población. Cuatro o cinco atriles, no dos. O estamos los que tenemos que estar, o ninguno”, había dicho. A su juicio, que haya un debate solamente entre Martínez y Lacalle Pou “es injusto, es inaceptable, es malsano para nuestra democracia. Es una grave injusticia”.

Ayer Lacalle Pou también se pronunció sobre el tema. Dijo que que no le gusta “develar conversaciones privadas” pero que sí le manifestó “claramente” a Talvi que él quiere “debatir con el candidato del gobierno”. “[Le dije] que en principio no veía razón para debatir con él, porque vamos a ser socios. Yo no tengo problema de hacerlo, pero mi debate es con quien quiero sacar del gobierno”, agregó.

“El Partido Colorado está de este lado, no está de aquel lado”, concluyó el candidato del Partido Nacional.