Un hombre de 68 años fue baleado en el tórax, luego de intentar agredir a varios policías con un machete, según informó este lunes Subrayado.

El hecho ocurrió sobre las 9.30 en Avenida Belloni y Clemente Ruggia, cuando un policía que estaba de guardia en la Policlínica de Capitán Tula vio al hombre arrastrando a un perro con su carro y amenazando con un machete a las personas que pasaban por el lugar.

Según el parte policial, al que accedió la diaria, un efectivo de 21 años que integra el Grupo de Respuesta Táctica (GRT) pasaba en moto por el lugar y vio la situación. Se bajó para dar apoyo, pero sin lograr que el hombre depusiera su actitud.

En un momento -cuando ya había cuatro policías interviniendo en la situación- el policía del GRT, al ver que el hombre se acercaba, disparó con su arma de reglamento. El hombre recibió un disparo a la altura del hemitórax derecho y fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula y derivado a un centro de salud, donde permanece en estado delicado.

Según supo la diaria, el caso comenzó siendo investigado por Fiscalía de Flagrancia, pero luego fue derivado a la fiscalía especializada en Homicidios de 2º Turno, a cargo de la fiscal Mirta Morales, quien pidió las cámaras del lugar y una pericia sobre el arma desde la que se disparó. También se están relevando las imágenes que circularon en redes sociales. En el caso trabajan efectivos de la zona operacional III.

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo explicaron a la diaria que mientras el tema estuviera en la órbita de Fiscalía no se realizarán declaraciones. Un caso similar ocurrió el 20 de julio en la ciudad de Treinta y Tres. En ese caso, el jefe de Policía planteó que no se utilizó munición no letal porque no dio el tiempo para ir a buscarla.