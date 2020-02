La decisión del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de no invitar a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su asunción generó una respuesta diplomática del canciller de este último país, Diosdado Cabello. “No es presidente de nada [...] Como que no manda. No es Lacalle. Es Lacayo. Luis Lacayo Pou”, declaró Cabello en una audición radial. Por el momento estos comentarios no generaron repercusión en el gobierno uruguayo, pero llamaron la atención del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. “La decisión aún no se comunicó a nivel oficial, pero es un hecho que le vamos a dar una mención especial. Tiene un nivel de creatividad mucho mayor que varios letristas de murgas”, adelantó un integrante del jurado.

Varios letristas se mostraron de acuerdo con estas declaraciones. “La verdad es que si a mí se me hubiera ocurrido ese chiste, me armaba un cuplé entero, con el Cuquito como lacayo de [Guido] Manini Ríos, ayudándolo a arreglarse el traje de milico, y cosas así”, declaró uno de ellos. Otro reconoció: “Cuando escuché lo de Lacayo Pou, me vino un poco de envidia, pero también de rabia conmigo mismo, porque no se me hubiera ocurrido algo así. De hecho, creo que el año que viene el dueño de la murga no me va a contratar y, en lugar de eso, va a traer algún venezolano. No sé, capaz que la perspectiva caribeña sirve para darle un nuevo aire a nuestro carnaval”.