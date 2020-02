Vecinos del asentamiento Aquiles Lanza, en Malvín Norte, le arrojaron piedras a la candidata de la “coalición multicolor” a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, quien se encontraba recorriendo el lugar como parte de su campaña electoral. Raffo no quiso darle demasiada trascendencia al hecho, asegurando que las piedras “no importan” y que hay cuestiones que requieren más atención. “La situación en este lugar es muy precaria. Acá nadie sabe inglés, no tienen idea de lo que es un pig. Estamos hablando de que en pleno siglo XXI hay personas que no pueden evitar a los inspectores de tránsito porque no entienden los mensajes de Twitter”.

La candidata relató que “cuando hablé con los vecinos de los pigs, todos me dijeron que nunca habían visto uno de esos. Les expliqué que así se dice ‘chanchos’ en inglés, y tampoco me entendieron. Tuve que explicarles qué son los inspectores de tránsito y cómo son usados por los gobiernos populistas para hacer que siga creciendo la grasa del Estado”.

La candidata opinó que lugares como el asentamiento Aquiles Lanza necesitan “saneamiento, calles de asfalto, viviendas dignas, pero sobre todo, un buen profesor de idiomas. Recién ahí esta pobre gente va a poder ejercer sus derechos ciudadanos. Pero claro, el Frente Amplio prefiere darles planes sociales en lugar de educación. Y no seamos inocentes: lo que se quiere es mantener al pueblo ignorante, así lo puede multar más y recaudar más”.