Persecución, maltrato y desprecio a los trabajadores: la carta que la Orquesta del Sodre escribió sobre su director

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Sodre decidieron que su director, Diego Naser, es una persona “non grata” para ellos, y lo hicieron saber a través de una carta enviada al directorio de este organismo.

¿El motivo? “Los agravios incesantes y constantes del Sr. Naser a numerosos integrantes de la orquesta”. Además, se enumera “persecución laboral y sindical, maltrato en el trabajo diario” y “desprecio a los derechos laborales de los músicos”.

Al finalizar la carta, los integrantes de la Orquesta agradecen la gestión realizada por el Consejo Directivo del Sodre entrante y el saliente, y al futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, “por atender las necesidades de la orquesta, dando una respuesta acorde a la situación” y “cuidando así la trayectoria e historia de la misma”. Concretamente, lo que se saludaba en la carta era la noticia de que Naser no continuaría en la dirección.

“Ya lo veía venir y me asombra que no haya pasado antes. Yo nunca estuve de acuerdo con las autoridades del Sodre”, dijo Naser, en una entrevista ayer con Radio Sarandí. “Siempre aposté en la gestión al público, no aposté a estar bien con el gremio, ni con el Consejo ni con la ministra”, aseguró.