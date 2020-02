Tres internos fueron asesinados en el ex Comcar

Un enfrentamiento entre internos de dos módulos en el ex Comcar, que tuvo lugar este miércoles, desembocó en tres personas fallecidas, además de un preso que debió ser trasladado al Centro Nacional de Atención al Quemado (CNAQ). Alrededor de las 9.00, en el módulo 10 de ese establecimiento –ahora llamado Unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)–, se produjo el primer enfrentamiento, en el que murió el primer recluso, a raíz de heridas cortopunzantes. Según informó el encargado interino del INR, Diego Grau, los hechos sucedieron en el patio del módulo.

Una hora después, los conflictos se produjeron en el módulo 3 y arrojaron un saldo de dos fallecidos más, también por heridas cortopunzantes. Además, hubo un incendio en una de las celdas de ese módulo, que se encontraba vacía. No obstante, un interno fue llevado al CNAQ debido a una “aparentemente leve intoxicación por el humo”, según dijo a la diaria el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Sobre las causas del incendio aún no se sabe mucho: Grau afirmó que se aguardan las pericias de Bomberos. Respecto de la estructura del establecimiento, dijo que “no hubo mayores daños”.

El jerarca explicó que rápidamente evacuaron a las personas que se encontraban en las celdas contiguas a la del incendio. El fuego fue apagado con agua y extintores. Según destacó, los operadores penitenciarios, policías y algunos detenidos actuaron “en forma rápida y evitaron que el fuego se propagara y se pudiera generar algo más grave”. En tanto, Petit resaltó que cuando se produjo el incendio no demoraron en llegar los bomberos ni el equipo médico, ni la Guardia Republicana. No obstante, además del interno que debió ser trasladado al CNAQ, seis personas debieron recibir atención de enfermería, pero volvieron a sus celdas “en condiciones estables”, aseguró Grau.

En las inmediaciones del centro penitenciario se congregaron familiares que protestaron por falta de información sobre los acontecimientos. Grau sostuvo que no tuvo contacto con quienes participaron en las protestas: “Recibimos esa noticia cuando nos retiramos del centro, pero ya no había ningún familiar. Queremos transmitirles a las familias que desde el INR no se adoptó ninguna medida de suspensión de visitas”.

Hipótesis

El módulo 10 y el 3 están separados, explicó Grau. También dijo que ambos tienen varios pisos, y que en el 3 los fallecimientos sucedieron en distintos sectores y pisos.

En la conferencia de prensa, tanto Grau como el director nacional de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, afirmaron que los hechos son casos “aislados” y que “nada tienen que ver uno con el otro”. En cambio, según Petit, a pesar de que aún es “muy prematuro” establecer las causas, los enfrentamientos podrían estar “vinculados”, ya que se trata de personas que “se conocen” y hay grupos “enfrentados”.

Para Clavijo, los incidentes “no fueron de gran magnitud, como un motín o un gran desorden”. “Fueron hechos puntuales, con violencia entre dos o tres personas privadas de libertad, que desgraciadamente tuvieron como resultado la muerte”, consideró.

Grau resaltó que se está en una “etapa de transición”. “Esperamos que las nuevas autoridades que vengan puedan seguir trabajando con los planes que se trazaron, que buscan llevar a los privados de libertad mejores condiciones de vida, programas socioeducativos, tratamientos para el consumo de sustancias. Les deseamos lo mejor”, concluyó.

En lo que va del año, contó Petit, ha habido seis muertes en las cárceles del país: tres suicidios y los tres fallecimientos de este miércoles. La cantidad de privados de libertad de la Unidad 4 ronda los 3.600, y es la cárcel más poblada del país.