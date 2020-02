Un artista cordobés pintó cuatro muros de Aiguá con pájaros autóctonos

El primer mural fue un churrinche, un ave roja de antifaz negro, en una tapera. Lo firmó Rodrigo Oró, que pasaba sus vacaciones en Aiguá (Maldonado) visitando parientes de su compañera. Como llevaba mucho tiempo sin pintar, empezó a armar una red de amigos que le consiguieron materiales. Después preguntó entre los vecinos, pidió permisos y tuvo que sortear algunas susceptibilidades, porque no todos vieron con buenos ojos su intervención urbana. Así y todo, estuvo más de un mes pintando; el churrinche le llevó apenas la primera semana. Charlando en la plaza, una madre le encargó otro mural para decorar la casita de madera de sus niños con motivos infantiles de pájaros y peces. Más tarde lo llamaron de la panadería Sabor de las Sierras, confiaron en su creatividad, y sobre un par de ideas terminó plasmando un cabecita negra (o jilguero encapuchado) y un naranjero (o tangara naranjera).

Oró trabajó solo, sin asistentes, y si bien trata de ser fiel a sus modelos, para los fondos se toma más libertad. No siempre busca motivos en la naturaleza, a veces transita una estética de cómic, y dice que como tatuador, diseñador gráfico e ilustrador autodidacta, sus influencias son variadas. “Es cuestión de aprender las técnicas y aplicar el conocimiento”, explica; cambia el soporte, pero el dibujo siempre lo acompaña. Hace casi un año, él y su pareja tuvieron una bebé y decidieron hacer un alto en la vida errante que llevaban, ya que viajaban por América del Sur haciendo intercambio de alojamiento por murales.

Por último, de una casa particular ubicada a la entrada de la ciudad de Aiguá le encargaron especialmente un hornero, una especie que ya había hecho en su pueblo. Él proviene de Corral de Bustos, al sur de la provincia argentina de Córdoba, y se lamenta de que en su zona ya sea imposible divisar aves autóctonas, porque la soja arrasó con todo: “Cuando llegué a Aiguá estaba como loco. Estaba pintando el churrinche, sentí un ruido, me di vuelta y había un cabecita negra parado en unos cables, atrás. Dije: ‘es el próximo que pinto’. Después llegó una bandada de picapalos amarillos, que no había visto nunca. No me daba más el tiempo y me quedé con las ganas de pintarlos. Un montón de gente me escribió, así que en unos meses vuelvo y sigo pintando pájaros”, promete. Probablemente regresará a mediados de año y, además de agregar murales, piensa armar una especie de recorrido.

Turismo rural

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo y la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural se unieron para organizar la charla “Conocé y viví el campo a través del turismo rural”. La actividad tendrá lugar hoy en la Plaza de Comidas del Mercado Agrícola (José L Terra 2220) de 12.00 a 14.00. Luego los interesados podrán acercarse a un stand y, de la mano de los productores, informarse sobre los paquetes para turistas nacionales y extranjeros que ofrecen 40 establecimientos rurales. La oferta suele exceder las actividades de campo, ya que puede entenderse a la vez como avistamiento de aves, náutica, cabalgatas y visitas a posadas para probar comidas producidas en cada zona.

Espacio Dique Mauá

Superando las 50 propuestas presentadas para el concurso de ideas urbano-arquitectónicas y con más de 830 aportes recibidos mediante consulta pública, finalmente esta noche, a las 20.30, se hará la apertura oficial del espacio Dique Mauá (Rambla Gran Bretaña y Convención). Se podrá visitar el espacio hoy y mañana, de 10.00 a 21.30.

Fondo patrimonial

Hasta el 21 de abril está abierto el llamado a propuestas para la segunda edición del Fondo Patrimonio en los Barrios 2020. La iniciativa busca apoyar distintas acciones colectivas de promoción y divulgación de bienes y expresiones culturales barriales con un monto total de 200.000 pesos (cada propuesta podrá solicitar hasta 25.000 pesos para sus actividades). Pueden presentarse grupos, organizaciones o asociaciones radicadas en Montevideo que trabajen por la promoción y difusión del patrimonio cultural local. Por más información, comunicarse con la Unidad de Protección del Patrimonio al 1950 4705 o al correo patrimonio.barrios@imm.gub.uy.