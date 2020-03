Astori sobre anuncios del gobierno: “No esperaba una violación tan grande de un compromiso de campaña”

Los anuncios que hizo el gobierno en materia fiscal el miércoles siguen generando repercusiones. El ex ministro de Economía y Finanzas y actual senador frenteamplista, Danilo Astori, opinó que el gobierno “parece seguir en campaña electoral, descargando toda la responsabilidad de los problemas que están surgiendo en estos primeros días de sus funciones sobre el gobierno anterior”. “Y eso me preocupa, porque Uruguay necesita recomponer un clima de cooperación en la medida de lo posible”, señaló Astori, en declaraciones que divulgó la Secretaría de Comunicación del Frente Amplio (FA).

“Desde el punto de vista de los ingresos, hay una gran dualidad de criterios. Porque cuando el FA bajaba tarifas siempre por debajo de la inflación, se nos decía que estábamos haciendo un ‘tarifazo’. Hoy se está haciendo prácticamente lo mismo que hizo el FA, y se lo presenta como consecuencia de una decisión que tomó el FA en 2019, cuando gracias a una mejora en la situación de las empresas públicas el FA determinó que podíamos no realizar nuevos ajustes de esas tarifas hasta el inicio del nuevo gobierno”, sostuvo.

Astori también se refirió al recorte de la rebaja del IVA para las compras con tarjetas de débito, que se reduce de 4% a 2%, y de crédito, que disminuye de 9% a 5% en restaurantes. Dijo que “hay un aumento oculto de impuesto”, ya que “cuando se disminuye una exención tributaria tiene el mismo efecto que el incremento de un impuesto”. “Y estamos hablando del IVA, que es el impuesto socialmente más injusto que podríamos encontrar en el sistema tributario uruguayo”, subrayó.

En cuanto a la suba de tarifas, Astori dijo que se “cansó” de escuchar a integrantes del actual gobierno, durante la campaña, decir que cuando llegaran al gobierno “no sólo no subirían tarifas sino que llegarían rebajarlas”. “Yo escuché muchas veces al actual presidente [Luis Lacalle Pou] decir eso, y también lo escuché decir que no habría nuevos impuestos. La verdad es que cuando se anunciaron las posibilidades de plantear públicamente nuevas medias en el área económica, no esperaba que hubiera una violación tan grande de un compromiso, como en el caso impositivo, ya en lo primeros días de gobierno”, agregó. Por último, dijo que “lo del IVA es muy importante, porque va a ser un castigo relevante para mucha gente que utiliza tarjetas de débito para realizar sus compras”.