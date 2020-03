El jefe de Policía de San José defiende a los efectivos que expulsaron a malabaristas de una plaza con un arma larga

El jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva, defendió el accionar de efectivos policiales bajo su mando que ayer hicieron un operativo en la plaza 4 de Octubre, ubicada en Herrera y Artigas, en la capital maragata, que fue registrado en un video que más tarde se viralizó.

El jefe de Policía de San José dijo que respalda totalmente a los efectivos que expulsaron a malabaristas de una plaza con un arma larga https://t.co/wrEUsoyXtH pic.twitter.com/8yjZ2baXNV — la diaria (@ladiaria) March 6, 2020

En las imágenes se ve a un efectivo policial apuntando a una persona con un arma larga. En declaraciones a la prensa, que también se viralizaron, Da Silva fue consultado sobre este operativo en el que unos malabaristas que estaban en esa plaza habrían sido retirados por la Policía. “Desde que asumimos la jefatura hemos decidido los lineamientos estratégicos de las autoridades ministeriales y de la Dirección de la Policía Nacional. Obviamente que tenemos que, en el correr de estos días, ir cambiando las diferentes tácticas operativas que se venían desarrollando. Una de ellas es esa: la orden que di a todos mis subalternos, ese mismo día que asumimos en la jefatura, fue que empiecen a recorrer las calles y los lugares donde estén estos ciudadanos haciendo malabarismos, pidiendo monedas, tratando de limpiar o tirarse arriba de los autos, molestando y poniendo a las personas que están transitando y también a los conductores en situaciones a veces incómodas; aparte de incómoda, mucha gente se siente asustada, personas mayores que realmente se sienten intimidadas y asustadas. Ya se dio la orden de que con el debido respeto se identifique a esas personas, se los invite a retirarse del lugar a lugares o a las plazas públicas que estén destinadas para ese tipo de eventos y en los horarios que correspondan”, expresó el jefe de Policía de San José.

Luego, aseguró que los malabaristas “no pueden estar en las esquinas, no pueden estar en los espacios públicos donde la gente normalmente está disfrutando, porque es un estorbo; aparte, pueden atentar contra su propia integridad física o contra los peatones o los propios conductores de vehículos”.

Consultado sobre la detención de algunas de las personas que estaban en la plaza, Da Silva dijo que “si es necesario, a las personas se las va a llevar a la primera unidad, como está establecido para identificarlos, y si tratan de cometer algún desacato o alguna desobediencia, obviamente van a ser detenidos”.

El jerarca policial también defendió el uso de armas por parte de los policías, como se ve en el video: “El policía que está en servicio está capacitado para manejar su arma de reglamento, que es la pistola, o las armas largas de apoyo, como son las escopetas, subfusiles y carabinas”. “Si el policía tiene su arma es porque está capacitado y si es necesario puede utilizarla”, agregó, y en particular, sobre el policía que apunta con un arma larga, Da Silva sostuvo que “está totalmente respaldado” por él, y “si la tiene que usar [el arma] se va a ajustar a derecho”.

Reacciones

El diputado del Frente Amplio (FA) por San José, Nicolás Mesa, dijo a la diaria que va a pedir una entrevista con el jefe de Policía para que le explique “cuál es la normativa legal que ampara este procedimiento, porque la ley vigente no lo ampara”. “Me genera muchas dudas de que lo ampare la normativa vigente. En caso de que existiera una denuncia, mendicidad abusiva podría ser lo único que podría imputarse, pero tampoco amerita ese procedimiento. Esto para mí es la mano bruta y ciega; no es la mano dura, es bruta y ciega, al barrer, no es un patrullaje basado en la evidencia, en el dato científico, en la investigación… Yo trabajé en el equipo de convivencia con Gustavo Leal [ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior], vengo de ahí, más o menos conozco un poco el tema. Nosotros decíamos que teníamos que entrar con un bisturí en los lugares críticos; esto es al barrer”, afirmó el legislador.

La bancada de ediles del FA de San José tomó conocimiento del video en que aparecen efectivos policiales apuntando con armas a jóvenes en la plaza y el lunes se reunirán para definir qué medidas tomar. “No podemos volver a los años 70”, dijo el edil Efraín Soto.