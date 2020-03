El senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos opinó en una entrevista a un canal de televisión brasileño que los desaparecidos no iban a ser hallados, ya que sus cuerpos habían sido desenterrados y arrojados al río. Ante los cuestionamientos que recibió por estas declaraciones, el legislador las reafirmó. “Estoy seguro de que no se van a encontrar más restos. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque confío en mis soldados y su capacidad no sólo para deshacerse de posibles restos, sino también para mantenerse en el más absoluto silencio ante cualquier pregunta que se les haga”, declaró.

Manini Ríos aclaró que le parece “lógico” que haya personas que sigan reclamando la aparición de los restos, ya que “ellos no conocen las Fuerzas Armadas por dentro, y por lo tanto no saben que tenemos una capacidad extraordinaria para ocultar crímenes de todos tipo”. El legislador confía en que “con el tiempo, cuando vean las cosas que vamos a hacer en el país, se van a dar cuenta de que los militares no somos ningunos inútiles, y se van a dejar de pedir algo que claramente es imposible”.

El ex militar aclaró, de todos modos, que las Fuerzas Armadas “nunca fueron perfectas, y en algunas cosas fallaron. Acá en Uruguay, como ya dije, hubo excesos, pero no una política de aniquilar opositores. Los mandos de aquel entonces claramente fallaron al no haber podido diseñar un plan efectivo para matar a todos los subversivos”.