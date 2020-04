¿Qué opina de la repercusión que tuvo su muerte?

Honestamente me da la impresión de que no se me prestó demasiada atención porque no morí de coronavirus. Todo el mundo se preguntaba “¿de qué murió?”, y cuando les respondían que no fue por el virus, se decepcionaban. Pero bueno, hice tantos papeles secundarios que ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas.

¿Por qué película le gustaría ser recordado?

La verdad es que ni yo mismo me acuerdo de en qué películas actué. Es otra cosa que le pasa a todo el mundo: tienen muy presente mi cara, pero no pueden recordar una película en la que haya actuado. Al final me terminó pasando lo mismo.

¿Qué es lo primero que hizo en el más allá?

Fui a conocer a Ricardo III para preguntarle qué le pareció una interpretación de él que hice en la obra de William Shakespeare.

¿Y qué le dijo?

No le gustó nada, pero a Shakespeare, que también estaba allí, le encantó. Quiere que haga un Julio César e ir a mostrárselo a ver qué le parece.