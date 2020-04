Este otoño nos viene regalando un clima muy lindo que nos permite salir con los chicos al jardín para que puedan hacer actividades al aire libre en lugar de pasarse encerrados mirando Netflix. Pero, desgraciadamente, los días fríos están cada vez más cerca, y cuando lleguen vamos a tener que batallar con los peques para que no abran la computadora cada vez que quieran. Es que, por más que estemos en una situación especial, debemos tener presente que pasar mucho tiempo frente a una pantalla los expone a varios problemas, como vicios posturales, sequedad en los ojos, tendencia al sobrepeso y sobreexposición a los mensajes que el marxismo cultural se las ingenia para contrabandear en series aparentemente inocuas, como Patrulla de cachorros y Peppa Pig. No hay que olvidar que según Lenin el cine no es una diversión, sino una formidable herramienta para manipular a las masas. Por eso, si queremos que los pequeños cerebritos de los chicos no sean colonizados por propaganda subliminal comunista, debemos recurrir exclusivamente a los capítulos viejos de Cacho Bochinche que pueden verse en Youtube.