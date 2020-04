Prácticamente todo el Frente Amplio está dispuesto a votar el desafuero del senador y ex comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos. La única excepción es la del también senador y ex presidente José Mujica, quien opina que el desafuero convertiría a Manini Ríos en un “mártir”. Mujica agregó además que “según un teorema matemático que estoy elaborando, la única solución posible a este tema es seguir defendiendo a los militares”.

El interés de Mujica por la aplicación de la matemática a los temas de relacionamiento entre la sociedad civil y los represores de la última dictadura surgió, según él mismo contó, “cuando me di cuenta de que ya había utilizado todos los argumentos políticos, legales, morales, filosóficos y sanitarios posibles para evitar que los milicos asesinos y torturadores respondan ante la Justicia”. “Yo soy un viejo que está cada vez más cerca de ponerse el sobretodo de madera, pero a pesar de ello sigo aprendiendo cosas nuevas, y me encanta. Ahora esto de la matemática me da una oportunidad nueva para argumentar a favor de no mandar a un militar preso por nada del mundo”.

Mujica adelantó que su teorema es “extremadamente complejo, difícil de entender y muy poco riguroso”. “O sea, es como todo lo que digo, así que seguramente esté yendo por el camino correcto. Entre mi teorema y que se suspendió la Marcha del Silencio, me aseguro de que por lo menos hasta fin de año los militares estén tranquilos”, vaticinó.