Evangelina (definidora de crucigramas): “Escuché que ya ni queda lugar para almacenar crudo y que por eso los productores están pagando para que se lleven los barriles. Yo me pregunto, ¿no le habremos encontrado finalmente una utilidad al Antel Arena? Porque yo fui a ver a los Backstreet Boys y es un lugar gigante. Ahí se pueden guardar millones y millones de barriles. Aparte, sería una buena manera de que Carolina Cosse se reivindique ante quienes decían que el Antel Arena no servía para nada”.

Jacinta (radióloga diametral): “Yo me pregunto, ¿dónde están los derrames cuando uno los precisa? Porque si el problema es que ya no hay lugar para guardar petróleo, entonces un buen derrame como aquel del Golfo de México nos vendría bárbaro. Pero no, ahora que sobra el petróleo, ninguna tubería se rompe, ningún barco petrolero choca contra un iceberg, nada. Todo esto es culpa de los ecologistas, que jodieron tanto con los derrames que ya no existen más”.

Ptolomeo (finalista de obra inacabada): “Creo que la industria global de los combustibles fósiles está sufriendo los coletazos del ingreso de Raúl Sendic en el negocio. Fijate que en Uruguay el Rulo arruinó ANCAP a una velocidad asombrosa, pero para hacer lo mismo a nivel mundial obviamente le iba a llevar más tiempo. Por suerte finalmente lo logró. Yo sigo pensando que Sendic es uno de los enemigos más grandes del capitalismo. Si le dan otra empresa más, derrumba el sistema”.