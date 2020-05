¿Cuál fue la causa del accidente que lo mató?

Fue un error de cálculo.

¿Un error de cálculo del piloto?

No, mío. Quería que ocurriera simultáneamente al lanzamiento del documental sobre Michael Jordan, para eclipsarlo, pero calculé mal la fecha de lanzamiento.

¿Y qué le pareció el documental?

No puedo ver Netflix acá, porque no tengo comunicación con mi familia allá en el mundo terrenal y no puedo pedirle a alguno de ellos que se desloguee.

¿Juega al básquetbol en ultratumba?

No mucho, la verdad. El tema es que acá, como todo el mundo es etéreo, cualquiera puede elevarse y taparte el aro. De hecho, todos los partidos terminan cero a cero.

¿Y practica algún otro deporte?

La caza deportiva, pero no es muy divertido, porque todos los animales ya están muertos. Es casi lo mismo que el tiro al blanco.