Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Empecemos con una buena noticia. En Tacuarembó fue inaugurado el segundo centro de diagnóstico de covid-19 al norte del río Negro gracias a la coordinación de esfuerzos entre la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), los ministerios de Salud Pública y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Administración de Servicios de Salud del Estado. Allí se emplearán kits desarrollados por la Udelar y el Institut Pasteur de Montevideo, y sólo cabe acotar que el INIA tiene formas genuinas de aportar en estos tiempos de crisis, sin necesidad de que se le sustraigan recursos para volcarlos al Fondo Coronavirus.

Sigamos con un par de novedades agridulces. El 21 de abril presentaron renuncia a sus cargos 22 integrantes de equipos de gestión de la Región Oeste de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para expresar su rechazo a la forma en que fue cesada la directora regional, y a manifestaciones sobre los hospitales y los funcionarios por parte de Enrique Montagno, que estaba designado para ocupar el cargo pero que finalmente no fue nombrado. Los renunciantes se comprometieron a no abandonar sus responsabilidades y a realizar transiciones con quienes fueran escogidos para sustituirlos. Pidieron, sí, que esos procesos no se extendieran más allá del 30 de abril, pero 21 de aquellas 22 personas siguen sin saber quiénes serán sus relevos. Esto es lo agrio: lo dulce es que siguen trabajando, incómodos, pero sin descuidar sus tareas.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, anunció ayer, ante la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de urgente consideración, que el Poder Ejecutivo decidió retirar los artículos que permitían ser propietarias de tierras a sociedades anónimas. Esto es lo dulce; lo agrio es que se reincorporaron al proyecto excepciones al requisito de residencia para quienes usufructúan tierras del Instituto de Colonización (INC). La versión original de la iniciativa aflojaba aún más las exigencias, y eso fue eliminado del texto que ingresó al Parlamento; ahora se establece que el directorio del INC puede autorizar las excepciones, y así se avanza un poco en la dirección planteada por Uriarte, quien concibe la condición de colono, en gran medida, como un tránsito hacia la de propietario.

El ministro estuvo parco con la prensa, quizá escaldado tras su comparación del abigeato con el femicidio.

Hay también noticias sin lado bueno. El sindicato del transporte interdepartamental denunció riesgos sanitarios en los ómnibus debido a que aumenta la cantidad de pasajeros sin que las empresas reincorporen frecuencias en forma acorde, y el distanciamiento es imposible.

El diputado suplente colorado Nicolás Ortiz fue imputado por explotación sexual de menores, junto con otros cuatro varones, entre ellos un ex juez de menores. Ciudadanos, el sector que Ortiz integra, decidió suspenderlo en forma preventiva y pedirle al Comité de Ética y Conducta Política del partido que evalúe su caso. Lo único bueno de esto es que los delitos van a juicio.

Hasta mañana.