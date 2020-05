Este miércoles se celebró una de las movilizaciones sociales más grandes del país: la Marcha del Silencio. La fecha del 20 de mayo, que se conmemora desde 1996, fue elegida para recordar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw y Manuel Liberoff, ocurridos en Buenos Aires en 1976.

Este año se sabía que sería atípico y que el reclamo por verdad y contra la impunidad no podría llegar a las calles. Pero, como desde hace 24 años, éste no iba a ser un mayo sin memoria. La marcha se reinventó y se llevó adelante con distintas propuestas, algunas de las cuales fueron presenciales, otras con señales en las calles, dejando claro que la distancia social no impacta en la memoria y el deseo de justicia.

Patricia Zourelli frente a su vivero, en el barrio Atahualpa. Foto: Mariana Greif

El colectivo Sitios de Memoria Uruguay realizó una intervención en la Jefatura de Policía de Montevideo, sede de la ex Cárcel Central. Foto: Federico Gutierrez

En la mañana del miércoles 20 de mayo, en el marco de una nueva Marcha del Silencio, el PIT-CNT dio una rueda de prensa diferente: virtual. Foto: Federico Gutiérrez

En muchos casos grupos de personas se reunieron para llevar adelante distintas intervenciones utilizando los símbolos asociados a la lucha por los desaparecidos:

Intervención organizada por COVIPOSTAL 4, en el cantero central de Avenida Italia, frente a la cooperativa de viviendas. Foto: Mariana Greif

Intervención realizada en la plaza Cagancha por familiares de desaparecidos. Foto: Ernesto Ryan

Intervención realizada en la plaza Cagancha por familiares de desaparecidos. Foto: Ernesto Ryan

Intervención en la plaza Varela. Foto: Mariana Greif

“Decí presente, por verdad, memoria y justicia”, decía la convocatoria de Memorias de la Costa y de la Intersocial Ciudad de la Costa, las organizaciones que convocaron a una caravana en esta zona del departamento de Canelones.

Bajo la consigna “Son memoria. Son presente”, y convocada por Memorias de la Costa, se realizó una caravana desde El Pinar hasta el Memorial de los Desaparecidos en Shangrilá. Foto: Sandro Pereyra

Plaza Cagancha, luego de que un camión realizara el trayecto de la Marcha del Silencio, mostrando una a una las fotografías de cada desaparecido. Foto: Ernesto Ryan

Bajo la consigna “Son memoria. Son presente”, y convocada por Memorias de la Costa, se realizó una caravana desde El Pinar hasta el Memorial de los Desaparecidos en Shangrilá. Foto: Sandro Pereyra

A las 17.00, centenares de vehículos se juntaron en la avenida Giannattasio y Pérez Butler, en El Pinar, y unos minutos después comenzaron su marcha, en doble fila, rumbo al oeste. Mucha gente se acercó al borde de la ruta a saludar; los autos avanzaban a paso lento, sin bocinas y en su mayoría con las balizas encendidas.

Bajo la consigna “Son memoria. Son presente”, y convocada por Memorias de la Costa, se realizó una caravana desde El Pinar hasta el Memorial de los Desaparecidos en Shangrilá. Foto: Alessandro Maradei

La actividad terminó una hora después en Shangrilá, a la altura de la avenida Calcagno: se cantó el Himno Nacional y, como sucede en estos casos, hubo decenas de puños en alto durante la estrofa “Tiranos, temblad”.

Bajo la consigna: Son memoria. Son presente y convocada por Memorias de la Costa, se realizó una caravana desde El Pinar hasta el Memorial de los desaparecidos en Shangrilá. Foto: Alessandro Maradei

- Proyección del vivo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos por la Marcha del Silencio, en el complejo habitacional Bulevar Artigas. Foto: Mariana Greif

Proyección del vivo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos por la Marcha del Silencio, en el complejo habitacional Bulevar Artigas. Foto: Mariana Greif

A partir de las 19.00 un camión hizo el recurrido habitual de la marcha proyectando un video que también se pudo seguir a través de las redes sociales. El destino era, nuevamente, la Plaza Libertad, donde un reducido número de integrantes de Familiares conmemoró la fecha cantando el Himno Nacional.

Ante la imposibilidad de realizar la Marcha del Silencio, Familiares hizo circular un camión proyectando las fotografías de los desaparecidos desde Rivera y Jackson hasta la plaza Cagancha. Foto: Ernesto Ryan

Esquina desde donde cada año parte la Marcha del Silencio, este año ante la imposibilidad de realizarla, Familiares de desaparecidos hizo circular un camión proyectando las fotografías de los desaparecidos desde Rivera y Jackson hasta la Plaza Cagancha. Foto: Ernesto Ryan

Plaza Cagancha, luego de que un camión realizó el trayecto de la Marcha del Silencio mostrando, una a una, la fotografía de cada desaparecido. Foto: Ernesto Ryan

Bajo la consigna: Son memoria. Son presente y convocada por Memorias de la Costa, se realizó una caravana desde El Pinar hasta el Memorial de los desaparecidos en Shangrilá. Foto: Sandro Pereyra