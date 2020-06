Cabildo Abierto (CA) nunca ocultó que una gran cantidad de sus militantes y dirigentes no tienen experiencia previa en el terreno de la política. Es por esto que el partido realiza instancias de formación continua, como por ejemplo la capacitación en el uso de Tik Tok para difundir los mensajes de odio que hasta ahora daban a conocer al mundo solamente vía Facebook y Twitter. “No queremos ser un partido quedado en el tiempo, sino uno que esté conectado con los jóvenes, y ellos hoy por hoy usan Tik Tok. En definitiva, lo que importa no es tanto el medio, sino el mensaje. Mientras la plataforma nos permita destilar veneno contra los militantes por los derechos humanos, las feministas y los progresistas en general, nosotros la vamos a usar”, declaró un militar retirado de 85 años y fundador del partido comandado por Manini Ríos. Con respecto a su experiencia personal, el militante reconoció que Tik Tok “es difícil porque hay que hablar y moverse, y a esto último nosotros no estamos muy acostumbrados, pero tiene tanto potencial que vale la pena el esfuerzo. La semana pasada me filmé apaleando unas muñecas mientras sonaba de fondo un discurso de Constanza Moreira, y quedó buenísimo”.

En CA ven con buenos ojos la posibilidad de desembarcar en una red social “ya con la previsión de que cualquier cosa que hagamos hay que borrarla, para tener un historial impecable si nos llegan a elegir para algún cargo”.