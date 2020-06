La Policía ingresó por error a una vivienda en el marco de un allanamiento en Florencio Sánchez, departamento de Soriano. Un hombre, que vive en la calle Rivera entre Treinta y Tres y Ocho de octubre de esa localidad, se despertó con un arma de fuego que le apuntaba. Era la Policía que estaba haciendo un allanamiento dentro de su casa.

“Estaba durmiendo porque hoy no trabajé. Me despierto con la Policía dentro de mi cuarto, apuntándome con una escopeta. Me sacaron desnudo para afuera, esposado. A las chiquilinas que estaban en casa, mi hija con una amiga, las sacaron en ropa interior de la cama”, contó al medio local “Cardona Hoy” Robert Denis, víctima del allanamiento.

El dueño de la casa, a quien Denis le alquila la vivienda, le preguntó a quién buscaban y cuando les dijo que no era esa persona se dieron cuenta de que le habían errado. Dice que no le dieron explicación: “Te tratan a lo perro, no me golpearon porque no me resistí”.

“Me parece que no es así la cosa. Entraron a mi casa sin mostrar la orden de allanamiento. No soy abogado, pero me parece que están violentando los derechos de un trabajador, de una familia”, expresó.

Y agregó: ‘Querían la presencia de la Policía, pero esta no es la forma. Quieren combatir el crimen y le erran de casa en Florencio Sánchez, que somos diez, me parece que vamos por muy mal camino’.

Finalmente, reclamó: ‘Soy un trabajador, no tengo dinero. Pero quiero seguir adelante con esto, necesito un abogado que me apoye porque esto no puede quedar así’. La Policía generó daños en la vivienda, en particular en la puerta de entrada.

En estos casos, cuando se allana una casa equivocada, los gastos de reparación corren por cuenta de la jefatura departamental, que cuentan con rubros para eso. Además, las personas que fueron víctimas de un mal procedimiento pueden iniciar acciones judiciales.

Los errores en los allanamientos pueden tener varias causas. Una información errónea que determinó una orden de allanamiento sin pruebas que confirmen la necesidad del procedimiento; errores a la hora de ubicar el lugar que llevan a ingresar a una vivienda equivocada -diferente a la establecida en la orden-; o un allanamiento hecho sin orden, por ende, ilegal.

Según informó el Comisario Mayor retirado William Martínez, Jefe de Policía de Soriano, “efectivamente se trató de una equivocación”. También explicó que “se darán los pasos administrativos correspondientes” y que se harán cargo de reparar los daños materiales.

Los efectivos policiales estaban trabajando en el esclarecimiento del hurto a la sede del Club Social Cardona. El hurto comprendió una televisión de 32 pulgadas, dos mil pesos y latas de cerveza.

Según comunicó el Ministerio del Interior, “por motivos que se investigan a nivel administrativo, erraron de vivienda, ingresando a la casa lindera del “objetivo”, mediante efracción de la puerta principal, ocasionando una justificada alarma de la familia allí domiciliada, ajena totalmente al hecho investigado”.

Se dispuso una instrucción urgente para determinar las responsabilidades que corresponden. También se comunicaron con la familia damnificada. “Se ofrecieron las disculpas del caso y el compromiso de la rápida reparación de los daños ocasionados”. “Los daños serán resarcidos inmediatamente, mediante el cambio y colocación de una nueva puerta en la finca (ya adquirida), colocada con mano de obra del personal idóneo de Jefatura”, explicaron.

Una vez allanada la vivienda correcta, recuperaron la televisión que había sido robada y se detuvo a dos personas. Un hombre fue formalizado por receptación (comprar la televisión robada) y se le impusieron medidas cautelares. Otro hombre fue condenado por hurto a ocho meses de prisión.