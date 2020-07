El caso del peón de Bella Unión que fue agredido a rebencazos por el capataz de su lugar de trabajo generó numerosas críticas desde el PIT-CNT, el Frente Amplio y algunos funcionarios del gobierno. Pero en la Asociación Rural del Uruguay (ARU) consideran que estos pronunciamientos “no van al fondo del asunto”. “Acá el problema es que muchos peones no entienden las particularidades del trabajo en el campo. A lo mejor en una fábrica de Montevideo pegarle rebencazos a un obrero es algo terrible, pero en el campo es algo que se vive con total naturalidad. Es triste que en el propio campo haya gente que no lo entiende”, explicó un dirigente de la gremial. Con respecto a este último punto, el entrevistado consideró que algunos trabajadores rurales “replican visiones de montevideanos que desconocen totalmente la realidad del medio rural, y por eso brindan interpretaciones erradas. Es gente que no sabe nada de campo tratando de darnos lecciones sobre cómo se debe manejar un campo”.

En la ARU afirman que este tipo de “visiones equivocadas” son las que llevan a aprobar leyes como la de ocho horas en el trabajo rural, aunque aclaran que no se oponen a que algunos aspectos estén regulados. “No nos molestaría que, por ejemplo, se establezca un número máximo de rebencazos que hay que darles a los peones que se retoban, pero siempre y cuando también haya un mínimo”, explicó el ruralista consultado.