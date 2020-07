La noticia de que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hará una pausa en el financiamiento de nuevos proyectos despertó críticas por parte de la oposición. Algo similar ocurrió con el anuncio de que las escuelas volverán a dar un vaso de leche a los alumnos, pero sin incluir todavía el alimento sólido que se daba antes de la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou desmintió “categóricamente” que haya una política de recortes indiscriminados, y aseguró que, por el contrario, “hay algunas áreas estratégicas del Estado en las que la inversión aumentará”. El mandatario citó el caso de la creación del futuro Ministerio de Recortes Indiscriminados, que se encargará de aplicar feroces recortes a los presupuestos de los organismos estatales. “No es un gasto, sino una inversión. Porque por un lado gastamos más en un ministerio, pero eso nos va a permitir gastar menos en el resto de los ministerios. No es como el gasto en alimentación, salud o educación, que se gasta por un lado pero no se ahorra por otro. Siempre dijimos que no se trata de gastar poco o mucho, sino de gastar bien, y este nuevo organismo demuestra que lo decíamos en serio”.

Si bien aún no se definió quién será el titular del nuevo ministerio, Lacalle Pou dijo que el asunto “no le quita el sueño”. “No importa si al frente de este ministerio está Fulanito o está Menganito. Lo que importa es que quien va a tomar las decisiones, como en el resto de la economía, es Isaac Alfie”.