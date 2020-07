Desde hace unas semanas, el país ha vuelto a su ritmo habitual, incorporando ciertas pautas signadas por la pandemia, pero la maquinaria de las artes escénicas se mantiene paralizada. “Hay versiones de protocolos ya muy avanzadas y falta muy poco tiempo para que esto se concrete”, dijo la semana pasada el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Alicia Dogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), dijo a la diaria que desde el 13 de marzo se vienen reuniendo con la Dirección Nacional de Cultura, y que el viernes tuvieron un encuentro presencial. “El protocolo de El Galpón fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública [MSP], y estamos esperando que [Isaac] Alfie y la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] se definan. El lunes 6, [Mariana] Wainstein [directora nacional de Cultura] nos dijo que era inminente la reapertura de los teatros, y ya pasó más de una semana, en la que no tuvimos novedades. Desde entonces estamos esperando, porque todos entendimos que se iba a dar”.

“También estamos a la espera de una respuesta racional de por qué no reabren los teatros”, reconoció la presidenta. Y agregó: “A su vez, fue raro el atraso del comienzo de las clases artísticas, porque no tenía ninguna razón que un tipo de enseñanza comenzara y otro no. Fue contradictorio que pudieras mandar a tus hijos a la escuela o al liceo, y que ahí tuvieran clases de arte, por ejemplo, pero no pudieran ir a un instituto de arte, donde, además, las clases suelen tener una densidad de población muy baja, por las características del trabajo. Por otro lado, nadie le encuentra explicación a la postergación de la reapertura de salas de teatro. Y ni siquiera nos da para discrepar, porque no hay una razón expuesta. Además de que los expertos del MSP dijeron que se podía abrir, que creo que es el más competente en este aspecto”, dijo, en referencia a la aprobación del protocolo que en su momento presentó El Galpón. Sobre esto, Héctor Guido recordó que el MSP aprobó su protocolo hace 20 días, pero aún están a la espera de la OPP: “Abrieron las termas, los boliches, la música... hoy hace cuatro meses que nos prohibieron por decreto. Es una forma de proscribirnos”.

Por su parte, Álvaro Ahunchain (director del Instituto Nacional de Artes Escénicas) también recordó el comentario del ministro sobre la reapertura, y reconoció que por “alguna razón se trancó”. “El tema está en la OPP, que es finalmente la que avala todos los protocolos junto con el grupo asesor científico honorario. No tenemos de primera mano qué es lo que lo está demorando ahora; confiamos en que si no liberan el tema es porque no lo ven conveniente. Pero estamos a la espera”, sostuvo. Indicó que por el momento lo que está aprobado es la primera etapa del protocolo para música en vivo en bares y restaurantes, junto a las escuelas de formación artística, y que “ahora se sumó un nuevo protocolo aprobado para el SODRE y los ensayos” de los cuerpos estables. “El Galpón obtuvo la aprobación del MSP pero el órgano que lo regula es la OPP, aunque tampoco sería bueno que sólo se resolviera el protocolo para un teatro. Tenemos la esperanza de que si se reactiva El Galpón también se reactiven los demás”, apuntó el jerarca.