El anuncio del gobierno de exceptuar del decreto de ahorro en gastos e inversiones al área de la investigación en ciencia y tecnología recibió un apoyo prácticamente unánime, aunque algunos cuestionaron que la Universidad de la República (Udelar) no esté entre los organismos públicos que no verán menguado su presupuesto. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, consideró que hubo un “error de comunicación o una mala interpretación”, ya que los recortes presupuestales a la Udelar “solamente abarcan las áreas cooptadas por el marxismo cultural, como las ciencias sociales, las humanidades, la psicología y las artes”. “Las ciencias, la ingeniería, la medicina y la arquitectura, entre otras áreas, seguirán contando con el mismo presupuesto”, aseguró.

El jerarca criticó a quienes denunciaron una presunta intención del gobierno de perjudicar a la Udelar con argumentos que definió como “ridículos”. “Es de locos. ¿A quién se le ocurre que, en plena pandemia, les vamos a sacar los fondos a investigaciones científicas que no promuevan el socialismo? Si hay, por ejemplo, un proyecto para fabricar respiradores más baratos y eficientes, y ese proyecto no incluye otros objetivos tendientes a instaurar un gobierno comunista, el gobierno obviamente no le va a recortar los fondos. Ahora, si el proyecto en cuestión ataca a la democracia liberal o promueve una visión hemipléjica sobre el pasado reciente, ahí sí va a sufrir recortes. Pero reitero: la investigación de buena fe no tiene nada que temer”.