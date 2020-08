El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este martes que se realizaron 2.492 análisis y se detectaron 28 casos positivos nuevos de covid-19. De ese total, nueve son de Montevideo, nueve de Rivera, seis de Artigas, dos de Canelones, uno de río Negro y uno de San José.

Hay 226 casos activos. De ese total, cuatro personas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.

En la capital, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) anunció que realizará una jornada sanitaria con testeos voluntarios en la policlínica La Boyada, luego de que este martes se confirmaran 11 casos positivos de covid-19 en un asentamiento cerca del Cerro montevideano. En la noche de este martes, el reporte del Sinae determinó dos nuevos casos en el asentamiento.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó en conferencia de prensa que en los últimos dos días se efectuaron 30 hisopados en la zona, tarea que continuará en la jornada de este miércoles con más personas que estuvieron en contacto con los contagiados. Además, explicó que los primeros casos en el asentamiento ocurrieron en casas contiguas y estuvieron relacionados con la celebración de un cumpleaños.

El jerarca dijo que no hay ninguna sanción para quienes no cumplan los protocolos o asistan a eventos, y remarcó que esas personas no deben tener “temor” de consultar a un médico o concurrir a la jornada sanitaria que realiza ASSE. “Cuando se interroga es para seguir la línea epidemiológica, no para penar o castigar”, declaró.

Este martes, tras participar en un evento en la Torre Ejecutiva, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, informó que la cartera se contactó con tres familias del asentamiento que tenían personas contagiadas “para asegurarnos de que pudieran hacer la cuarentena en su domicilio”, y la respuesta fue positiva. Además, dijo que se les entregó un kit sanitario y una canasta de alimentos.

Por otra parte, Cipriani se refirió a la situación en la frontera del país y sostuvo que esto tiene a las autoridades de la salud “preocupadas y ocupadas”. En Rivera hay 38 casos activos, por lo que anunció que el viernes viajará al departamento.