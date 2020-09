El panorama para las elecciones departamentales del 27 de setiembre está bastante claro en algunos casos, pero en otros, como los de Salto, Río Negro, Paysandú y Rocha, se prevé un final cabeza a cabeza entre el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio. En los últimos días se sumó otro elemento a la contienda, que les hace aún más difícil el trabajo a las encuestadoras. En Salto y Rocha el presidente Luis Lacalle Pou aparece liderando la intención de voto en el PN. Un politólogo explicó que “si bien hasta hace algunas semanas todo el mundo parecía tener en claro que el presidente no participaba como candidato en ningún departamento, las visitas que hizo a Rocha y Salto, y sus reuniones con los candidatos nacionalista locales, generaron confusión en muchos electores”. En Río Negro y Paysandú el mandatario no aparece en las encuestas, pero se cree que esta situación podría cambiar si decide visitar estos departamentos.

Desde Presidencia de la República no confirmaron ni desmintieron esta última posibilidad. “La agenda del presidente es muy flexible. Lo único que tenemos en claro es que no va a ir a Montevideo, Canelones, Maldonado, Florida y algunos otros departamentos en los que en principio no tendría asuntos que resolver. Pero obviamente en Río Negro está todo el tema de UPM, que le interesa mucho al presidente, y en Paysandú hay algo también, que justo ahora no me acuerdo. Pero el caso es que no descartamos alguna visita oficial a alguno de estos dos departamentos”.