Una de las líneas de investigación que sigue la fiscal Gabriela Fossati en torno al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano refiere al caso de un policía que le dio instrucciones para que su hijo preparara una declaración porque tenía una moto robada. El vehículo fue recuperado luego de un hecho denunciado como rapiña, en el que dos personas habrían amenazado al hijo de Astesiano para llevársela. Tras ese hecho, el exjefe de la custodia presidencial fue a buscar a quienes “le habrían robado” a su hijo, que en respuesta emprendieron a tiros contra él.

Este miércoles fue condenado Astesiano por la causa inicial, pero también el policía involucrado en esta otra línea de investigación, cuyas iniciales son CSRR.

El policía fue condenado mediante un proceso abreviado por revelación de secreto y conjunción del interés personal con el público. Se dispuso una pena de seis meses de prisión que se cumplirá en un régimen de libertad a prueba, por el cual deberá fijar domicilio, estar bajo vigilancia de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, presentarse en la comisaría de su barrio a firmar una vez por semana y hacer trabajo comunitario dos horas por semana durante tres meses. Además, tiene dos años de inhabilitación especial y una multa de 20 unidades reajustables.

Los hechos

A partir de la pericia del celular de Astesiano se determinó que el policía, agendado como “S” en el celular del exjefe de la custodia presidencial, le envió un mensaje que decía: “A perdona q t joda pero te aviso por las dudas, recibimos comunicación de la fiscal ahora que tenemos q hacer una novedad por receptación ... con el tema de la moto de gurí porque la pericia saltó q ta remarcada!! Decíle a tu hijo q consiga a quien le compró la moto cuando ... donde fue, los chat q tuvieron previa a la compra”. En otro mensaje, le indicó: “Te lo comento a modo de adelanto pa q vaya consiguiendo eso! Y no lo agarre desprevenido ... igual en la semana lo tengo que citar, pero ta .. la voy a estirar lo más q pueda pa darle tiempo a q consiga eso!”.

En las siguientes comunicaciones, le informó a Astesiano que su hijo sería citado. El excustodio le dio el celular de la novia de su hijo, con quien también se comunicó para avisarle que sería citado y que “la fiscal ‘lo enfierró’”. “Si si tal cual !!! Le dije a la novia que cuando venga q pida para hablar conmigo y vemos ahí como arreglar la declaración!! Por lo menos para que sea lo más leve posible”, señaló el policía en otro mensaje.

Luego, volvió a comunicarse para decirle que: “Hoy solo es el acta!! Le tengo q preguntar desde cuando la tiene la moto, a quien se la compró donde, si tiene papeles y se va”. Además, le planteó que: “El tema es que si no tiene nada que prueba a quien se la compro ahí queda a criterio de la fiscal!!”

Un rato después, el policía siguió explicándole el plan a Astesiano: “Le ponemos eso en la declaración.. q tiene como probar a quien se lo compró y cuando pero que está en su teléfono q le hurtado el día q le robaron a moto !! y q va a tratar de conseguir por otro medio esa información”, y agregó: “Y así le ganamos tiempo a la Fiscal”.

Luego, le dijo que “Así q pueda le saco una foto a la declaración y te la mando. Dado a los hechos fue lo mejor q pude arreglarla!! Le tuve q hablar medio firme porque le estaba diciendo lo que decir y titubeaba”, y acotó: “Resien se fue de acá”.

Más tarde, le recomendó: “Que se memorice eso, y al momento de q lo citen de fiscalía q sea corto y conciso en la declaración, sin muchas vueltas pa hablar !!!”

En simultáneo, el policía condenado le pedía a Astesiano que intercediera en su traslado a Rivera, departamento muy privilegiado por los policías que de allí son oriundos, especialmente cuando allí radican sus familias. Era un traslado que hasta el momento el policía no había logrado mediante los canales oficiales.

Astesiano le dijo que “el tema suyo estaba sobre la mesa”, que “después le iba a contar” y que “el presi me dio ok q le de para adelante hoy me reúno con Berriel [Jorge Berriel, exsubdirector de la Policía también imputado] de tarde”. “Que bueno!! Me alegro escuchar porque la verdad ya no sabía cómo llegar a eso! Ya estaba entregado, agoté todos los recursos q tenía”, le contestó el policía a Astesiano.

Según consta en la acusación de Fiscalía contra el policía, el exjefe de la custodia presidencial le respondió: “Me ocupo de lo tuyo”. Astesiano se comunicó con Berriel, “quien se interesó en el caso y dispuso el día 29 de julio de 2022 el cese de su comisión en Montevideo, lo que luego fue confirmado por resolución ministerial el día 11 de agosto de 2022”, según consta en el documento de Fiscalía.

“Surge de la conversación que el indagado le envió información reservada por el artículo 159 del Código del Proceso Penal sobre la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía de Flagrancia de 14º turno, a Astesiano, quien era un tercero ajeno a la investigación, aportándole los nombres de los integrantes del equipo fiscal, resoluciones fiscales, datos, entre otros datos reservados”, se señaló.

Entre las pruebas se consideraron los memorándums policiales, las declaraciones de Astesiano y Berriel, los mensajes extraídos del celular de Astesiano, que era propiedad de Presidencia, y la resolución ministerial que confirma el traslado del policía.