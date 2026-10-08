Rigen múltiples alertas meteorológicas por tormentas fuertes para la mayor parte del territorio nacional

El Inumet advierte por la posibilidad de “precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una serie de alertas meteorológicas por tormentas fuertes y puntualmente fuertes que afectarán a buena parte del territorio nacional esta noche. Las alertas ya se encuentran vigentes, y se condicen con un aviso meteorológico a la población que el instituto difundió en las últimas horas.

Las alertas son tres, de distinto nivel, y para diferentes partes del país, aunque todas rigen hasta las 23.00 de este miércoles y advierten por la posibilidad de “precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

Alerta naranja para buena parte del territorio nacional

Por un lado, el Inumet dispuso una alerta naranja por tormentas puntualmente fuertes y severas para los departamentos de Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro y Rocha en su totalidad. Además, y para Canelones, el aviso rige para las localidades de Migues, Montes, San Bautista, San Ramón y Tala.

La alerta también incluye una porción considerable del departamento de Florida, y comprende a 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Mientras tanto, y en el caso de Salto, se verán afectadas las poblaciones de Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio,, Saucedo y Termas del Daymán.

Asimismo, solo dos localidades de Soriano están incluidas: la capital departamental, Mercedes, y el poblado de Risso.

Para Tacuarembó, la advertencia del Inumet incluye a Achar; Cerro Chato; Clara; Cuchilla de Peralta; Curtina; La Hilera; Paso de los Toros; Piedra Sola; Rincón del Bonete; San Gregorio de Polanco y Tambores.

Por último, y en Treinta y Tres, se encuentran bajo la alerta naranja Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.

Alertas amarillas en el suroeste y noreste

En simultáneo, rigen un par de alertas amarillas en las zonas linderas a las mencionadas. En ambos casos, el Inumet advierte por tormentas puntualmente fuertes, con una probabilidad estimada de entre 50% y 75%.

Las alertas rigen para Colonia y Montevideo en su totalidad, así como para las fracciones de los demás departamentos que no estaban incluidas en la advertencia naranja.

Es así que, en el margen sur, caen bajo la advertencia meteorológica las localidades canarias de Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Jacinto, San Luis, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

En Florida, por su parte, comprende a 25 de Agosto, Cardal e Independencia; mientras que en el caso de Maldonado, la alerta abarca los balnearios Playa Grande, Punta Colorada y Punta Negra.

Igualmente, y para San José, corre para Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Mientras tanto, y en Soriano, incluye a Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Santa Catalina y Villa Soriano.

Por su parte, y en el caso de los departamentos del norte y este del país, la advertencia rige para Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas y Sequeira, en Artigas. Por su parte, y para Rivera, solo comprende a la localidad de Las Flores.

Además, y en Cerro Largo, la alerta está vigente para Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Melo, Plácido Rosas, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

De igual forma, involucra a una fracción en el norte de Salto, y que incluye las localidades de Arapey, Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Termas del Arapey.

En Tacuarembó, están comprendidas Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Punta de Carretera, además de la capital departamental, Tacuarembó.

Por último, y en Treinta y Tres, la alerta rige para Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.