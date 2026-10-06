Inumet emitió un aviso por tormentas muy fuertes y puntualmente severas en los próximos días

Se prevé una desmejora en el litoral oeste hacia la tarde del miércoles, que empeorará y afectará al resto del país el jueves, con posible granizo, vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población ante pronósticos que recogen el desarrollo de tormentas muy fuertes y puntualmente severas que afectarán a diferentes partes del territorio nacional durante los próximos días, con posible granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo con Inumet, el fenómeno obedece a “una desmejora de las condiciones del tiempo” en el litoral oeste del territorio nacional sobre la tarde del miércoles, con tormentas “fuertes y muy fuertes”. Sin embargo, desde el instituto advierten que estas evolucionarán a “muy fuertes y puntualmente severas” sobre la noche y que se trasladarán hacia el este, “afectando el resto del territorio” el jueves. En ese sentido, las estimaciones advierten por la posibilidad de lluvias con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, pero que podrán ser “puntualmente superiores en el norte y este”.