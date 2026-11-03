Rigen varias advertencias meteorológicas para el litoral oeste, centro y norte del país por tormentas

Inumet advierte por la posibilidad de precipitaciones copiosas o abundantes, además de “granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, en las zonas afectadas.

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3 de noviembre de 2026 - 1 minuto de lectura

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una serie de advertencias meteorológicas ante una serie de tormentas de diferente tenor que afectarán al litoral oeste y el norte del territorio nacional.

Los avisos, que ya se encuentran en vigencia, son tres: una alerta es de nivel naranja, mientras que las dos restantes son amarillas. Todas finalizarán a las 21.30 y comprenden también alertas por precipitaciones copiosas o abundantes en cortos períodos de tiempo y “granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”. En todos los casos, la probabilidad de los fenómenos es mayor al 75%, informó Inumet.

Alerta naranja para varios departamentos del norte del país

La primera de las alertas, de nivel naranja, advierte por la posibilidad de tormentas puntualmente fuertes y severas, además de los fenómenos meteorológicos ya descritos. Rige para Salto y Paysandú en su totalidad, así como buena parte de otros departamentos adyacentes.

En Artigas, la advertencia Inumet incluye a las localidades de Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Para Río Negro, la alerta rige para Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

También afecta a los poblados Cerro Pelado, Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras, en Rivera.

Finalmente, y en el caso de Tacuarembó, la alerta naranja está vigente para Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Alertas amarillas para el litoral oeste, centro y norte del país

Mientras tanto, las dos alertas amarillas restantes comparten pronóstico y se deben a tormentas puntualmente fuertes. La advertencia afectará a la zona del departamento de Artigas que no está comprendida por el aviso naranja, y que incluye a Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

También al poblado de Agraciada, en Colonia, y a Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín, en el caso de Río Negro.

En Durazno, la alerta amarilla comprende a la capital departamental y las localidades de Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Igualmente, y en Flores, están afectadas por los fenómenos meteorológicos descritos Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Para Rivera, la advertencia Inumet rige para Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente, Las Flores y Moirones.

Adicionalmente, en el caso de Soriano, están incluidas Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Por último, la alerta amarilla abarca algunas localidades en la región sur de Tacuarembó, entre ellas Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.