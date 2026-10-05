Comisión de vecinos presentó denuncia por tala de árboles en el parque Ferrando de Colonia del Sacramento

En las próximas semanas, los integrantes de esa comisión se reunirán con representantes de la Dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia.

La comisión de vecinos del barrio Ferrando de Colonia del Sacramento presentó una denuncia ante la Dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia por la tala indiscriminada de árboles que se viene dando en el parque Ferrando, ubicado entre las avenidas Luis Casanello, Roosevelt y ruta 1, en el acceso a esa ciudad. A mediados de setiembre, los vecinos presentaron un comunicado en el que aseguraban “haber constatado cortes de ejemplares que consideran sanos” y que, en los lugares observados, “no encontraron cartelería que indicara una autorización para realizar las tareas”.

Además, afirman que los cortes “se habrían efectuado mayormente durante la noche y mediante el uso de motosierras, sin presencia visible de personal municipal ni señalización de obra”.

Debido a ello, solicitaron a la Intendencia de Colonia “una inspección urgente en el lugar y el cese inmediato de la tala mientras se determina la situación”. En el comunicado se requería “un informe público que establezca quién autorizó las intervenciones, el número de expediente correspondiente y la existencia de un eventual plan de reposición”.

En ese marco, el jueves 1° una delegación de vecinos se presentó en la Intendencia de Colonia donde presentaron una denuncia por tala indiscriminada en el predio. Según explicó a la diaria Gustavo Ramadam, integrante de la comisión, “durante estas semanas se recolectaron 125 firmas que se adjuntaron a la nota”.

Los vecinos sostienen que el parque cuenta con protección patrimonial y ambiental específica. En ese marco, señalan que “el artículo 26 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia del Sacramento y su microrregión declara a los padrones urbanos 1.436 y 6.795, correspondientes al parque Ferrando, como Zona de Protección y Valorización Patrimonial y Ambiental”.

Según dijo Ramadam, en los próximos días se reunirán con integrantes de la Dirección de Paseos Públicos de la comuna, que tiene como directora a Andrea Maddalena, “para darle seguimiento al expediente abierto el viernes 2”. Con relación a la denuncia que tenían previsto presentar ante Fiscalía de Colonia del Sacramento, Ramadam expresó que “que aguardarán por la primera reunión con integrantes de la intendencia, para luego ver como seguir hacia adelante”.