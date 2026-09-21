Comisión de vecinos denuncian tala de árboles en el parque Ferrando, de Colonia del Sacramento

Tala de árboles en Parque Ferrando de Colonia del Sacramento. Foto: Comisión de vecinos de barrio Ferrando

La denuncia recalará ante Fiscalía, Intendencia de Colonia y Ministerio de Ambiente; reclaman una inspección urgente y una investigación sobre el destino de la madera retirada del predio.

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La comisión de vecinos del barrio Ferrando de Colonia del Sacramento presentará una denuncia ante la Fiscalía de Colonia del Sacramento, el Ministerio de Ambiente (MA) y la Intendencia de Colonia, por la tala indiscriminada de árboles que se viene desarrollando en el Parque Ferrando, ubicado en las inmediaciones de avenida Casanello y Ruta 1, en el acceso a la capital departamental.

En ese marco, los vecinos sostienen que el parque cuenta con protección patrimonial y ambiental específica. En un informe, al cual tuvo acceso la diaria, señalan que “el artículo 26 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia del Sacramento y su microrregión, declara a los padrones urbanos 1.436 y 6.795 correspondientes al parque Ferrando, como Zona de Protección y Valorización Patrimonial y Ambiental”.

Según la comisión, la normativa establece al parque como “una zona núcleo a incluir en el Inventario Departamental de Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales, con el objetivo de preservar integralmente sus valores patrimoniales y ambientales”.

Los denunciantes destacan “el carácter histórico del arbolado del parque”, cuya forestación se remonta a principios del siglo XX, y que incluye especies autóctonas e importadas. También remarcan “su utilización como espacio público de esparcimiento familiar y como hábitat de aves nativas”.

Tala de árboles en Parque Ferrando de Colonia del Sacramento. Foto: Comisión de vecinos de barrio Ferrando

Cortes y retiro de madera

De acuerdo con la denuncia que será presentada, los vecinos “aseguran haber constatado cortes de ejemplares que consideran sanos” y señalan que, en los lugares observados, “no encontraron cartelería que indicara una autorización para realizar las tareas”.

Además, afirman que los cortes “se habrían efectuado mayormente durante la noche y mediante el uso de motosierras, sin presencia visible de personal municipal ni señalización de obra”.

Otro de los aspectos señalados en el informe “es la acumulación de troncos y ramas dentro del predio sin que se hubiera realizado el correspondiente chipeo o reposición”. Posteriormente, parte del material habría sido retirado para su utilización como leña.

Los vecinos consideran que “esta situación podría implicar un aprovechamiento del producto de la tala y solicitan que se determine quién autorizó los cortes, si existió autorización y cuál fue el destino de la madera”.

La denuncia también hace referencia a un vehículo que habría sido observado en muchas ocasiones fuera del parque durante la noche. Según los vecinos, “las personas que realizaban los cortes habrían salido del predio y abordado ese vehículo al retirarse”.

Asimismo, la Comisión afirma haber constatado la utilización de un triciclo para trasladar leña fuera del parque durante horas nocturnas. Los vecinos sostienen que “también se habría producido afectación del suelo y de nidos de aves como consecuencia de las tareas denunciadas”.

Sectores del Parque Ferrando donde se registraron talas de árboles durante el mes de setiembre.

Reclaman una investigación y un relevamiento técnico

En el informe detallado, la comisión solicita a la Intendencia de Colonia “una inspección urgente en el lugar y el cese inmediato de la tala mientras se determina la situación”.

La comisión de vecinos del barrio Ferrando solicita “un informe público que establezca quién autorizó las intervenciones, el número de expediente correspondiente y la existencia de un eventual plan de reposición”.

También solicitan acceso al plano de forestación histórica del Parque Ferrando. El objetivo “es utilizar esa información para determinar con precisión qué ejemplares fueron afectados”.

La comisión pide además que, si corresponde, “las actuaciones sean remitidas a la Jefatura de Policía de Colonia para investigar lo que califican como una posible logística organizada para la extracción y retiro de madera del parque”.

Un plan de acción con plazos

Más allá de la denuncia que presentarán, la comisión reclama que la intendencia “implemente un plan de acción concreto y con plazos definidos”.

Pretenden que se realice “un relevamiento técnico del daño, contabilizando los ejemplares talados e identificando especie, diámetro y ubicación de cada tocón”. También solicitan “relevar los troncos, ramas y raíces que aún permanecen dentro del predio”.

Además, plantean la elaboración de “un plan formal para retirar de manera ordenada el material remanente e iniciar un plan de reposición con especies compatibles con el carácter histórico del parque”.

Finalmente, propone establecer reuniones quincenales entre técnicos de la Intendencia y representantes de la Comisión de vecinos del Barrio Ferrando para realizar un seguimiento de las medidas adoptadas.

Tala de árboles en Parque Ferrando de Colonia del Sacramento. Foto: Comisión de vecinos de barrio Ferrando

Los denunciantes solicitan que el primer informe de avance sea presentado dentro de los 15 días corridos posteriores a la recepción de la denuncia e incluya la fecha y hora de la primera reunión de seguimiento.

Según se detalla, “el mantenimiento del Inventario Departamental de Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales es responsabilidad directa y exclusiva de la Intendencia de Colonia, a través de su Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial”.

Si bien a nivel departamental se identifican otros sitios que cuentan, además de la protección departamental, con una declaratoria patrimonial nacional, el Parque Ferrando no integra esa nómina, por lo que “no existe otro organismo al que la intendencia pueda remitir su responsabilidad de fiscalización, actualización del inventario y control del cumplimiento de la normativa”.