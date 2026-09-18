Artista coloniense desarrolla un mural en la IV Cumbre Mundial por la Paz en Santa Fe, Argentina

Vanesa Sívori fue invitada a intervenir un muro de esa ciudad argentina, en la previa de la cumbre que se desarrollará desde el domingo 20.

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La muralista coloniense Vanesa Sívori fue invitada a participar de la intervención de un mural bajo el tema “medio ambiente”, en la IV Cumbre Mundial por la Paz, que se desarrollará desde el 20 hasta el 22 de setiembre en Santa Fe, Argentina, con el lema “Unidos por la Tierra, comprometidos con la Paz”.

Este encuentro internacional integra cultura, arte, educación y ambiente como herramientas de transformación social. La cumbre es coordinada por la Fundación Académica del Litoral de Santa Fe.

En diálogo con la diaria, Sívori explicó que estos encuentros “reunirán artistas, profesionales, organizaciones, instituciones y referentes” de distintos países “con muestras, intervenciones, talleres, conferencias y experiencias ambientales”.

La propuesta busca “promover la conciencia, la participación ciudadana y el compromiso con el cuidado de la Tierra”, generando espacios de intercambio y valorizando iniciativas culturales y ambientales “que contribuyen a construir una sociedad más solidaria, sostenible y pacífica”.

En ese marco, la artista explicó que hasta el sábado estarán interviniendo un muro en la Universidad Tecnológica Nacional, junto al colega santafesino Hernán Rodrigo. Durante las actividades, Sívori compartirá su trabajo y además reflexionará acerca de la importancia de los murales en el aspecto ambiental y su impacto social.

“Es una linda movida para poder participar y mostrar mi mirada de acción artística a través de la intervención de un muro”, consideró Sívori.