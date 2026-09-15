Exposición en Centro Bastión del Carmen: Desbordadas: mujeres, oficios y memoria a través de la pintura con hilos

La artista Zoraya Orsi inaugura muestra que recupera antiguos oficios femeninos y propone reflexionar sobre trabajo, saberes, derechos y las transformaciones de la identidad de las mujeres.

Este miércoles, a las 18.00, en la sala Luisa Vaucheret del Centro Cultural Bastión del Carmen se inaugurará la muestra Desbordadas. Mujeres, oficios y memoria, de la artista Zoraya Orsi, con curaduría del artista y docente Andrés Martínez Cervetti. La actividad es organizada por Casa del Sur Rebelde.

La exposición propone una mirada sobre el trabajo femenino y sobre aquellos saberes y prácticas que durante mucho tiempo quedaron vinculados al ámbito doméstico y fueron considerados expresiones menores tanto en términos sociales como artísticos. En ese sentido, el propio título de la muestra alude a la intención de desbordar límites históricamente establecidos: entre arte y artesanía, entre lo doméstico y lo público, entre el oficio y la creación artística.

La propuesta de Orsi se desarrolla por medio de una técnica que la artista define como “pintura en hilo”, con la que recrea imágenes de mujeres vinculadas a distintos trabajos y escenas de la vida cotidiana. Para construir esas imágenes toma como referencia pinturas de los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, especialmente aquellas que representan a mujeres realizando tareas tradicionales en el campo, la pesca y el hogar.

“Mi idea no es tener nostalgia del pasado, sino mostrar cómo evolucionamos en la conquista de derechos”, explicó Orsi a la diaria. Para la artista, esas tareas y saberes son un punto de partida para observar un proceso más amplio, vinculado con las luchas de las mujeres por acceder a la educación, conquistar derechos y ocupar espacios que históricamente les habían sido vedados.

Del oficio a la creación

El origen de la muestra está relacionado también con la propia trayectoria de la artista. Orsi cuenta con una formación inicial vinculada a la vestimenta y con una profesión ligada a la filosofía. El cruce entre ambos recorridos la llevó a reflexionar sobre el mundo femenino y sobre las formas en que históricamente se construyeron las identidades de las mujeres.

“De esos dos saberes grandes, años de estar con esas dos áreas, me llevó a pensar en el mundo femenino y cómo se construyeron nuestras identidades”, señaló.

A partir de allí comenzó a buscar referencias en la pintura clásica y encontró en las representaciones de mujeres realizando distintos oficios una forma de abordar esa historia. El interés no está puesto solamente en las tareas representadas, sino también en la consideración social que tuvieron esos trabajos.

Orsi señala que muchos de esos oficios no eran reconocidos ni remunerados y eran considerados parte de aquello que naturalmente correspondía a las mujeres. Desde esa perspectiva, la muestra busca recuperar esas prácticas para resignificarlas desde el presente y ponerlas en relación con las transformaciones que experimentaron las mujeres y con aquellas que todavía están pendientes.

“Un poco la idea es hacernos pensar en cómo han cambiado las cosas, pero también en lo que falta por hacer”, resume.

El hilo ocupa un lugar central en la propuesta. Aunque Orsi había bordado durante años, fue a partir de experiencias compartidas con compañeras colombianas y mexicanas que descubrió nuevas posibilidades para esa práctica.

“Me siento muy identificada en esto del hacer pensando”, explica. Se trata, plantea, de un proceso en el que una acción y una idea se construyen simultáneamente hasta formar una unidad de sentido.