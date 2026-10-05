Ministro Mahía presentará en Colonia el proyecto de creación de la Universidad de la Educación

La iniciativa, que se encuentra a estudio del Parlamento, propone transformar la formación docente en una estructura universitaria con autonomía, cogobierno, investigación, extensión y presencia en todo el país.

Este miércoles, a las 18.00 en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, el Ministerio de Educación y Cultura presentará el proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de la Educación (UNED), en una nueva instancia de intercambio que el gobierno viene desarrollando en distintos departamentos del interior. La actividad contará con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

La presentación se produce mientras el proyecto continúa a estudio del Parlamento. La propuesta fue elaborada por el MEC y plantea la creación de un nuevo ente autónomo que reúna la estructura del actual Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. El texto establece que sus funcionarios mantendrán su situación laboral y prevé una transformación de los grados docentes de acuerdo con una estructura universitaria.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su forma de gobierno. El proyecto propone un Consejo Directivo Nacional integrado por el rector, dos docentes, dos estudiantes y dos egresados, mientras que la elección del rector quedaría en manos de una Asamblea Nacional integrada por representantes de los tres órdenes. El mecanismo previsto toma como referencia el sistema de elección de autoridades de la Universidad de la República.

La iniciativa también apunta a modificar el alcance de la formación docente. Además de las carreras de grado, la futura universidad podría ofrecer licenciaturas y cursos de pregrado y posgrado, al tiempo que incorporaría las funciones de investigación y extensión propias de una institución universitaria.

Para el gobierno, uno de los principales argumentos a favor de la creación de la UNED es precisamente su despliegue territorial. El proyecto parte de las actuales 33 sedes del CFE distribuidas en el país, con la expectativa de que la nueva institución tenga presencia universitaria en el interior. La recorrida por los departamentos forma parte de la estrategia del MEC para divulgar el proyecto y generar intercambio con actores políticos, sociales y educativos.