Yamandú Orsi en la inauguración de la Zona Franca del Plata, el 19 de noviembre, en Colonia del Sacramento.

El presidente valoró la complementariedad entre Zona Franca del Plata y +Colonia, y aseguró que las gestiones por los trabajadores afectados por el incendio de Colonia Shopping están “bastante encaminadas”.

En el marco de la inauguración de Zona Franca del Plata, que se realizó este jueves en Colonia del Sacramento, el presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó el potencial de desarrollo del departamento y valoró la instalación de nuevos emprendimientos que, a su entender, contribuirán a dinamizar la actividad económica de la región.

En una rueda de prensa sostuvo que iniciativas como esta están en sintonía con la orientación que busca impulsar el país. “Colonia tiene el techo lejos”, afirmó, y agregó que el departamento cuenta con muchas más posibilidades de desarrollo.

Orsi señaló que desde hace tiempo participa en inauguraciones, presentaciones de proyectos e iniciativas que apuntan a generar nuevas oportunidades en esta zona del país. En ese sentido, consideró que el dinamismo que está adquiriendo Colonia “es necesario” y destacó “la continuidad de las inversiones”.

Consultado específicamente sobre la convivencia entre los emprendimientos de +Colonia y Zona Franca del Plata, el presidente definió la relación entre ambos como una “sinergia absoluta”. “Los proyectos se potencian. Más gente quiere venir a vivir, hay más oportunidades. Y eso después es como una especie de círculo virtuoso”, expresó.

Orsi consideró que la combinación entre nuevas propuestas residenciales y espacios destinados al desarrollo de actividades empresariales y profesionales “puede contribuir a atraer población y generar oportunidades laborales”.

El presidente nuevamente se mostró a favor del desarrollo del proyecto +Colonia, así como de los recientes anuncios de radicación en ese lugar de las comunidades Praxis y [WorkNomands[(https://ladiaria.com.uy/colonia/articulo/2026/10/colonia-firmara-acuerdo-con-comunidad-worknomads-definida-como-una-nacion-sin-pais/), que han despertado controversias dentro y fuera de ese departamento.

Las gestiones por Colonia Shopping

Otro de los asuntos que abordó Orsi fue la situación de Colonia Shopping, afectado por el incendio del 11 de noviembre, que provocó pérdidas materiales de gran magnitud y dejó a más de 300 de trabajadores en una situación de incertidumbre laboral.

Al ser consultado sobre si había hablado con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, sobre un eventual apoyo del gobierno nacional para la reconstrucción del centro comercial, el presidente confirmó que el tema estuvo sobre la mesa. “Sí, estuvimos hablando el otro día. Hablamos con los empresarios también. Viene bien”, respondió.

Orsi explicó que uno de los aspectos centrales que se están considerando es la situación del seguro, así como del seguro de desempleo para los trabajadores afectados. En ese sentido, destacó la intervención del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien se involucró en el tema desde las primeras horas posteriores al incendio. “Juan Castillo se hizo cargo desde el principio, después del gabinete. Quedamos en que él monitoreaba la situación”, señaló el mandatario.