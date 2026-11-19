José Durquet, Francisco Ravecca, Guillermo Rodríguez y Yamandú Orsi durante la inauguración del edificio Zona Franca del Plata, el 19 de noviembre, en Colonia del Sacramento.

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, el exmandatario Luis Lacalle Pou –que no se ubicó en las sillas destinadas a autoridades e invitados especiales– y una nutrida representación de autoridades nacionales y departamentales, este jueves quedó inaugurada oficialmente Zona Franca del Plata, el primer emprendimiento de estas características dedicado a los servicios en el litoral uruguayo. Ubicado en la rambla de las Américas y Eloy Perazza, en la zona del Real de San Carlos, el edificio de cinco plantas busca posicionar a Colonia del Sacramento como un punto de referencia para empresas que desarrollan actividades profesionales, tecnológicas y de servicios para distintos mercados internacionales, según comentó su director, Francisco Ravecca, a la diaria.

El acto reunió a figuras de distintos ámbitos del sistema político y económico. Además de Orsi y Lacalle Pou, estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el exintendente y actual senador Carlos Moreira (Partido Nacional, PN) y su colega colorado Andrés Ojeda, los diputados colonienses Mario Colman (PN) y Cecilia Badín (Frente Amplio, FA) y otras autoridades, representantes diplomáticos, empresarios e integrantes de las instituciones vinculadas al desarrollo del proyecto.

La inauguración marcó el cierre de una etapa que comenzó a gestarse en 2021 y que obtuvo la autorización del Poder Ejecutivo en mayo de 2023. Sin embargo, sus impulsores insistieron en que la apertura del edificio no representa el final del emprendimiento, sino el comienzo de una nueva fase: la instalación de empresas y la generación de actividad económica y oportunidades laborales en el departamento.

Durante su intervención, el gerente de Zona Franca del Plata, José Durquet, destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la construcción y agradeció especialmente el respaldo de la Intendencia de Colonia, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, el BROU y los accionistas del emprendimiento. En ese sentido, valoró la cooperación entre el sector público y el privado “como un componente fundamental para llevar adelante iniciativas de esta magnitud”.

Durquet dijo que el edificio “está construido y pronto” para recibir a las empresas que utilizarán sus instalaciones, pero remarcó que el proyecto recién comienza a transitar su etapa operativa. Como ejemplo de la concepción flexible del espacio, explicó que uno de los sectores del cuarto piso permanece deliberadamente sin terminar, con una terminación rústica, para cada empresa pueda diseñar y construir sus oficinas de acuerdo con sus necesidades particulares.

El gerente sostuvo que la propuesta se apoya en la idea de las “12 orillas”, que coloca a Colonia como un nexo entre Uruguay y Argentina. Desde esa perspectiva, la zona franca pretende profundizar una relación histórica entre ambas márgenes del Río de la Plata y convertir la ciudad en un punto de articulación para la prestación de servicios hacia el exterior.

“Colonia es uno de los factores fundamentales de nuestra ecuación”, afirmó Durquet, quien destacó el desarrollo que experimenta el departamento y la presencia de iniciativas empresariales que contribuyen a dinamizar su economía. Entre ellas mencionó a +Colonia –el director del proyecto, Eduardo Bastitta, estaba presente en ese lugar–, así como a empresas instaladas en el territorio, como Montes del Plata y PepsiCo.

Durquet también expresó su expectativa de que, dentro de algunos años, el edificio esté funcionando en su máxima capacidad, con todas sus empresas instaladas y con posibilidades de ampliar la infraestructura para generar nuevas oportunidades y valor para la sociedad coloniense.

Yamandú Orsi en la inauguración de la Zona Franca del Plata, el 19 de noviembre, en Colonia del Sacramento. Foto: Ignacio Dotti

“La estabilidad institucional de Uruguay”

El cofundador y director de Zona Franca del Plata, Francisco Ravecca, puso el acento en las condiciones que ofrece Uruguay para atraer inversiones y desarrollar actividades empresariales con proyección internacional. El empresario consideró que Uruguay reúne características que lo convierten “en un lugar especialmente favorable para trabajar y desarrollar negocios”.

En su discurso destacó la estabilidad institucional, el funcionamiento democrático y la previsibilidad del país. “Tenemos un país serio, estable, democrático”, señaló, y agregó que esas condiciones permiten emprender con certeza y tranquilidad.

En ese marco, Ravecca agradeció al expresidente Lacalle Pou por haber autorizado la instalación de la zona franca y al actual gobierno, encabezado por Orsi, “por el acompañamiento brindado” desde su asunción. La presencia de ambos mandatarios en el acto fue destacada por el empresario “como una expresión de la continuidad institucional que caracteriza al país”.

El director de Zona Franca del Plata agradeció especialmente el respaldo del BROU, de la Intendencia de Colonia y de los accionistas que confiaron en el proyecto desde sus primeras etapas. También dedicó un reconocimiento a los trabajadores de la construcción que participaron en las obras. “Para nosotros, es fácil hacer un Excel lindo y salir a buscar la plata. Pera los que de verdad ponen el laburo son los obreros que todos los días, sin parar, trabajaron para hacer esto una realidad”, expresó.

“Detrás de cada inversión hay oportunidades”

Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, definió la llegada de Zona Franca del Plata como un acontecimiento que trasciende la concreción de una nueva inversión privada. A su entender, representa una señal de confianza en el departamento y una oportunidad para ampliar y diversificar su matriz económica.

Rodríguez recordó que Colonia cuenta con una trayectoria vinculada a la producción agropecuaria, la industria, el comercio, la logística y el turismo. Sostuvo que la instalación de una zona franca de servicios permitirá incorporar nuevas actividades sin desplazar las que históricamente han caracterizado al departamento.

“Este proyecto no viene a cambiar lo que somos. Viene a ampliar nuestras posibilidades, a diversificar nuestra economía y a fortalecer el posicionamiento de Colonia como un destino atractivo para invertir”, afirmó.

El jefe comunal destacó la ubicación estratégica del departamento, su conectividad y la calidad de vida, pero hizo especial hincapié en las capacidades de su población. En ese sentido, sostuvo que el desafío consiste en que las inversiones se traduzcan en oportunidades concretas para los habitantes de Colonia.

“Cuando hablamos de inversiones, queremos ir más allá de los números. Porque detrás de cada inversión hay oportunidades”, señaló. Entre ellas mencionó la generación de empleo calificado, el crecimiento de las empresas locales, el desarrollo profesional, la aparición de nuevos emprendimientos y las posibilidades de progreso para la población.

Rodríguez planteó, además, que el departamento debe generar condiciones para que quienes se fueron puedan encontrar motivos para regresar y para que otras personas elijan radicarse allí, trabajar e invertir. “Queremos una Colonia donde cada persona encuentre posibilidades de crecer”, expresó.

El jefe comunal coloniense vinculó la instalación de Zona Franca del Plata con la necesidad de fortalecer la educación y la formación de los trabajadores. Destacó el acompañamiento de la Intendencia a la instalación de la Universidad de la República en el departamento y el funcionamiento de la Escuela Taller de Arte y Oficios Patrimoniales, iniciativas que, según expresó, contribuyen a ampliar las capacidades de la población y las posibilidades de inserción laboral. “Queremos que las empresas que elijan Colonia encuentren personas preparadas para trabajar, innovar y desarrollarse. Y queremos que los colonienses encuentren en su propio departamento cada vez más oportunidades para construir su futuro”, manifestó. “La inversión pública y la inversión privada no deben pensarse como caminos separados. Se complementan, se potencian y, cuando existe una visión compartida, pueden transformar positivamente el territorio”, afirmó.