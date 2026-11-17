El presidente del BSE, Marcos Otheguy, informó que la institución tiene asegurado al edificio del shopping y a ocho locales comerciales, lo que implicará desembolsos por unos 20 millones de dólares.

El Banco de Seguros del Estado (BSE) ya puso en marcha los procedimientos para atender los daños ocasionados por el incendio registrado el miércoles 11 en el Colonia Shopping, donde más del 90% de las instalaciones fueron arrasadas por un intenso fuego que se inició en el entrepiso de un depósito de una tienda de decoración, bazar, hogar y jardín.

En diálogo con Subrayado, el presidente del BSE, Marcos Otheguy, aseguró que “la institución se encuentra a disposición de los propietarios del centro comercial y de los comerciantes afectados”. Otheguy explicó que el banco tiene asegurado al edificio del shopping y a ocho locales comerciales instalados en el establecimiento, con un capital asegurado que ronda los 20 millones de dólares. En ese sentido, indicó que “ya fueron asignados todos los liquidadores encargados de evaluar los daños” y que ese banco “está en condiciones de realizar adelantos económicos” cuando sus clientes lo requieran.

El presidente del BSE sostuvo que “lo importante es asegurar la continuidad, principalmente de los trabajos en un momento de zafra de la actividad comercial y del trabajo de las personas, que en definitiva es nuestra prioridad”.

En cuanto a la evaluación de los daños, Otheguy señaló que “todavía se están completando los relevamientos” y que, de acuerdo con las primeras estimaciones, “las afectaciones tanto en el shopping como en los ocho locales asegurados por el BSE serían pérdidas totales”. Añadió que otros comercios instalados en ese centro comercial cuentan con coberturas de diferentes compañías aseguradoras.

De acuerdo con las estimaciones manejadas hasta el momento, las pérdidas económicas totales derivadas del incendio podrían ubicarse en el entorno de los 35 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 20 millones corresponden a pólizas contratadas con el BSE.

Respecto al impacto económico que tendrá el siniestro para la institución, Otheguy explicó que el BSE “cuenta con contratos de reaseguro que permitirán amortiguar buena parte de las pérdidas”. Según indicó, probablemente “alrededor del 80% del monto total asegurado esté cubierto mediante estos mecanismos”, por lo que el impacto contable definitivo para el banco “será considerablemente menor”.