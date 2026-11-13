El Ministerio de Trabajo y la intendencia coordinan alternativas para los trabajadores de Colonia Shopping

“Ya hay unas cuantas empresas que están concretando su instalación en las principales arterias de Colonia del Sacramento”, dijo el senador Nicolás Viera.

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes políticos, dirigentes sindicales y autoridades de la Intendencia de Colonia mantuvieron este viernes una reunión para coordinar respuestas ante las consecuencias laborales del incendio que este miércoles devastó Colonia Shopping.

El encuentro fue promovido por el MTSS, a partir de una iniciativa del ministro Juan Castillo y de la solicitud del presidente de la República de acompañar de cerca la situación y mantener una coordinación con el gobierno departamental.

Participaron la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios; el inspector nacional de Trabajo, Luis Puig; el senador Nicolás Viera y la diputada Cecilia Badín, ambos del Frente Amplio (FA); la secretaria general de la Intendencia de Colonia, Belén Rico; el gerente de Colonia Shopping, Juan Manuel Torres, y representantes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Uno de los datos surgidos de la reunión es que, hasta el momento, no se habían registrado solicitudes de seguro de paro ante el Banco de Previsión Social (BPS). Según explicó Nicolás Viera a la diaria, existen algunas consultas realizadas por trabajadores, pero todavía no hay solicitudes presentadas por las empresas. “Desde el MTSS señalaron que se encuentran a disposición para evaluar las distintas situaciones y las alternativas que puedan surgir”, explicó.

El senador destacó que ya existen gestiones para reubicar a trabajadores en otros establecimientos comerciales de Colonia. Viera relató que en esa reunión interinstitucional se detalló que algunas empresas están concretando su instalación en locales ubicados principalmente sobre las calles General Artigas y General Flores, un proceso que viene siendo trabajado por la Cámara Inmobiliaria de Colonia.

Viera señaló que algunos de esos emprendimientos tenían plantillas de entre 15 y 20 trabajadores y que la posibilidad de trasladar temporalmente su actividad a otros puntos de la ciudad permitiría preservar esos puestos laborales, especialmente en la proximidad de las fiestas de fin de año.

“Eso es algo que ayuda porque hay algunos locales que tenían en el entorno de 15 o 20 personas en plantilla que se van a poder reinstalar, por lo menos circunstancialmente, en otro punto de la ciudad”, explicó.

El legislador también indicó que existen sectores del propio complejo comercial que no fueron alcanzados por el incendio y que podrían mantener su actividad mientras se desarrolla el proceso de reconstrucción. Entre ellos mencionó Burger King, la cafetería Porto Vanila, el supermercado Ta-Ta —que podría recuperar buena parte de su superficie— y el gimnasio ubicado en el fondo del predio.

La situación laboral comprende a unos 330 trabajadores de los distintos establecimientos comerciales, además de los 14 funcionarios que dependen directamente de la administración de Colonia Shopping. A esa cifra se agrega un número todavía indeterminado de personas vinculadas a servicios tercerizados, pequeños emprendimientos, quioscos, limpieza y seguridad.

En ese sentido, Viera advirtió que será necesario prestar especial atención a las empresas de menor porte y a los trabajadores que no forman parte de las plantillas de los grandes establecimientos comerciales. Mientras las empresas con presencia nacional pueden eventualmente absorber personal en otras sucursales, los emprendimientos pequeños tienen mayores dificultades para sostenerse durante un período prolongado sin actividad. “Hay algunas empresas que no van a poder hacerlo, y es ahí donde hay que poner la lupa con mayor certeza”, señaló el senador, quien consideró necesario analizar cada situación particular para encontrar respuestas.

Contención psicológica y capacitación

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de brindar contención emocional a las personas afectadas por el incendio. Para ello se viene trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección Departamental de Salud.

Por su parte, los representantes de Fuecys plantearon la importancia de contemplar herramientas de capacitación y acompañamiento laboral a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), especialmente para quienes eventualmente deban acceder al seguro de paro.

Viera valoró la coordinación entre las instituciones y la respuesta que se viene articulando desde distintos ámbitos del departamento. “Lo noté como una muy buena coordinación, y creo que se está trabajando en una buena dirección”, expresó.

Evaluación de las condiciones de seguridad

Durante la reunión también se abordaron las condiciones necesarias para comenzar las tareas de limpieza y recuperación de las instalaciones afectadas por el incendio.

En ese sentido, el inspector nacional de Trabajo, Luis Puig, advirtió sobre la necesidad de realizar previamente una evaluación técnica de la estructura y de las condiciones de seguridad, antes de permitir que los trabajadores comiencen a operar en las zonas afectadas y debajo de los escombros.

La advertencia apunta a evitar nuevos riesgos durante las tareas de limpieza y recuperación del predio.

Mientras tanto, continúa el proceso de evaluación de los daños y de definición de las etapas necesarias para la reconstrucción del centro comercial. Su propietario, Carlos Lecueder, manifestó el jueves que la intención es reconstruir Colonia Shopping y procurar su reapertura durante 2027.

“El desafío inmediato pasa por encontrar alternativas que permitan sostener los ingresos y las fuentes laborales de los cientos de trabajadores que quedaron afectados por el cierre del establecimiento”, concluyó Viera.